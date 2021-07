Eetgedrag uitgelegd: waarom moet die chipszak áltijd leeg?

Beeld Shutterstock

Die zak chips moet direct leeg, tot de laatste kruimel. ‘Bodemdrang’, hoor je soms. Het wordt vaak wat lacherig gezegd, maar ook met een lichte ondertoon van schaamte: ik kon me niet beheersen.

Bodemdrang is geen wetenschappelijk begrip, voor zover obesitas­onderzoeker aan de Vrije Universiteit Jutka Halberstadt weet. Maar ze kan zich er wel iets bij voorstellen. Het heeft ongetwijfeld meer met chocola en chips te maken dan met bonen en broccoli, en doet haar denken aan het dooreten van junkfood. “Dat is lekker zoet, of zout. Vaak ook nog vet en smeuïg of knapperig. Het mondgevoel dat dit voedsel oproept, is onweerstaanbaar, verleidt tot dooreten en daarmee óvereten.”

Maar er speelt veel meer dan alleen de factor ‘lekker’, zegt hoogleraar Anne Roefs, die de psychologie van eetgedrag onderzoekt aan Maastricht University. Gewoontes, bijvoorbeeld. “Sommige mensen hoorden vroeger dat ze altijd hun bord moesten leegeten.” Daarnaast geldt in het algemeen: hoe groter de portie op je bord, hoe meer je eet. Het gevoel van verzadiging is vaak trager dan het eettempo.

Ook je omgeving is van invloed. “Zit je tussen kleine eters, dan eet je automatisch minder.” En dan is er nog zoiets als mindless eating: eten terwijl je iets anders doet. “Eet je onbewust, dan voel je minder goed dat je eigenlijk al vol zit.”

Het is heel menselijk om door te blijven eten, zegt Roefs. Ben je gezond en eet je een keer door, dan is dat niet erg. Maar is je voornemen om minder te eten, dan helpt een excuus als bodemdrang net zomin als emotie-eten. “Hou jezelf niet voor de gek, beloon jezelf op een andere manier dan met eten. En zorg ervoor dat je niet te makkelijk in de verleiding komt. Zet een bak met nootjes bijvoorbeeld verder weg.” En voel je de drang tot eten naar de bodem? “Pak een kleiner bakje, dan ben je er sneller.”