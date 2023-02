Eet vis op z’n Mexicaans bij MasMais op de Admiraal de Ruijterweg

Elke dag openen nieuwe winkels, restaurants en cafés in de stad. In onze rubriek Net open lees je erover. Vandaag: MasMais Marisqueria, een Mexicaans visrestaurant op de Admiraal de Ruijterweg.

Waaraan denk je als je visrestaurant hoort? Vis in botersaus, gekoelde sancerre en wit linnen? Niks mis mee, natuurlijk, maar vis eten mag ook weleens een meer ongedwongen aangelegenheid zijn. Althans, dat vinden Mike van Kruchten (35) en Jim van de Ven (36) van MasMais Marisqueria, een nieuwe Mexicaans visrestaurant op de Admiraal de Ruijterweg.

Van Kruchten en Van de Ven delen een passie voor Mexicaans eten en openden samen al MasMais Taqueria, in dezelfde buurt, op de Hoofdweg. De inspiratie voor hun nieuwe restaurant deden ze op tijdens een van hun trips in Mexico. “Tijdens onze bezoeken aan marisqueria’s, Mexicaanse visrestaurants, ging een wereld voor ons open,” vertelt Van Kruchten. “Het was gewoon een feestje: vaak waren het een soort brunchtenten, waar om twaalf uur al een rij van vijftig mensen stond om ceviche of gegrilde octopus te eten.”

In West (‘ons buurtje’) hebben ze die losse sfeer proberen te vatten: er speelt hiphop, de smalle ruimte staat vol met kleine tafeltjes en er is een grote cocktailkaart. “We hebben een eigen blond bier, maar uiteindelijk willen mensen toch aan de margarita’s en paloma’s,” aldus Van Kruchten.

Op de kaart staan koude bereidingen van vis, zoals een klassieke ceviche van dorade (€13), of een pittigere, typisch Mexicaanse variant met gamba’s (€13), maar ook dorade van de barbecue, geserveerd met salsa, gebakken bonen en tortilla’s (€26). Vegetariërs hoeven hier geen genoegen te nemen met alleen guacamole: op de kaart staan bijvoorbeeld ook een ceviche van koningsoesterzwam (€13) en quesadilla’s met artisjok (€11).

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.