Eet schol uit de Noordzee of drink een ‘wild’ biertje bij de nieuwe gastropub Pelusa in Noord

Gastropub Pelusa. Beeld Dingena Mol

Pelusa is een welkom teken van leven te midden van de bouwwoede in Buiksloterham. Zo ervaren eigenaren Steven Andeweg (35) en Ruud Schiebergen (33) dat ook: “Iedereen is blij dat wij hier nu zitten.”

Het idee achter Pelusa is afgekeken van de Londense gastropub. “Maar we hebben bovenal geprobeerd een plek te creëren waar we zelf graag zouden willen komen. Een plek waar je gezellig samen kunt drinken, maar ook echt goed kunt eten,” aldus Andeweg. Het resultaat is een strak ingerichte zaak met industriële elementen, zoals je vaak ziet in Noord. Denk aan houten kratten bij de voordeur en een reep golfplaat die de open keuken omlijst. De tafels, stoelen en barkrukken daarentegen lijken direct uit een bruine kroeg te zijn geplukt. Verfijnde gezelligheid zou je het kunnen noemen.

Die zie je ook terug op de kaart. De voorgerechten – zoals paddenstoelen, pompoen en eierdooier (€9,50), of schorseneren, kaassaus en kalfstong (€9) – weerspiegelen die verfijning, terwijl de hoofdgerechten draaien om gezelligheid: ze zijn allemaal bedoeld om te delen. Je kiest simpelweg uit een vlees-, vis- of groentegerecht dat wordt bereid boven open vuur en kan worden geserveerd met aardappelen (€5,50) en salade (€3,50). Op de wisselende kaart staat bijvoorbeeld ribeye van Nederlandse ‘dubbeldoelkoe’ (koeien gehouden voor zowel melk als vlees) die €45 kost voor 2 à 3 personen, of tarbot uit de Noordzee (€40).

Pelusa schenkt verschillende natuurwijnen en heeft een uitgebreide ciderkaart (‘de mooiste van Amsterdam’). Maar bier voert hier de boventoon. Schiebergen heeft een passie voor wilde bieren overgehouden aan de jaren dat hij in biercafés werkte. Wilde bieren gisten door blootstelling aan bacteriën en natuurlijke gisten in de lucht, legt Schiebergen uit. “Erg lekker, en een prachtig ambacht.”

Pelusa Leen Jongwaarkade 41, Noord Opvallend De biertafel is minder hoog dan normaal. Schiebergen: “Dan kun je beter dobbelen.” Pluisje Pelusa betekent in het Spaans ‘pluisje’, de bijnaam van Maradona. Het wit-blauw van zijn shirt diende als inspiratie voor de decoratie van de wc. Voorganger Pelusa kent geen voorganger. “Het pand was volledig casco,” vertelt Andeweg.

