Eet iedere dag een andere ceviche bij Moche aan de Linnaeuskade

Elke dag openen nieuwe winkels, restaurants en cafés in de stad. In onze rubriek Net open lees je erover. Vandaag: bij Moche in Oost eet je Peruaans met een moderne twist.

Eerder was Christian Motte (42) chef en mede-eigenaar van Nazka in De Pijp, vorige maand opende hij Peruaanse restaurant Moche in Oost. Hier geeft hij de Peruaanse keuken en tradities van de Moche (een precolombiaanse beschaving), zoals ceviche, een moderne twist.

Met een volle bezetting passen er zestig gasten binnen. Er is plek op het terras, binnen bij de bar, en beneden in de kelder met uitzicht op de open keuken. “Momenteel wil ik niet meer dan 45 gasten. Zodat we de kwaliteit hoog kunnen houden en de keuken niet oververhitten,” vertelt Motte, die werd geboren in de Peruaanse hoofdstad Lima.

Hij volgde een opleiding aan Le Cordon Bleu (“de Harvard onder de culinaire scholen”), waarna hij in London, Spanje en Parijs ervaring opdeed in de keuken. Met veel van het huidige personeel werkte hij samen in deze landen. Inmiddels is hij vier jaar in Nederland.

Na Nazka wilde Motte iets anders dan fine dining. “Ik wil een plek waar mijn vrienden gewoon een biertje kunnen drinken en een écht goede ceviche kunnen eten. Niet te ingewikkeld.”

In Peru is de keuken gevormd door invloeden van Europa, Azië en Afrika. Daarom probeert Motte als Peruaan in Nederland zijn keuken te combineren met smaken van hier. De entrecôte (€58, voor 2 personen) is van Nederlandse koeien, en de oesters (€5) komen uit Zeeland. Ook Nederlandse spitskool met lucuma (€18), een Peruaanse vrucht, staat op het menu.

De pepers die Motte gebruikt voor de marinade van zijn boneless chicken (€24) zijn Peruaans maar geproduceerd in Nederland door Westlandpeppers. Dagelijks staat er een andere ceviche op de kaart (€15) – binnenkort ook een met Hollandse haring.

