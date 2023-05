Eet een burger vol met jalapeño’s bij Dandy Burger in West

Dandy Burger vind je om de hoek van het Westerpark. Beeld Hannah Bults

Om de hoek van het Westerpark is een nieuwe burgerzaak geopend. Vahans Yousefian (33) runt de zaak, met zijn vader en broertje. Met de naam Dandy, ‘iemand die lekker ijdel is’, en de authentieke snor in het logo wil hij een oldskoolsfeer neerzetten.

In de zaak is plek voor veertien klanten, die kunnen plaatsnemen op okergele banken en olijfgroene stoelen. Bijna altijd als hij op de zaak is, eet Yousefian wel een burger. “Dat verveelt niet, hoor. Nog niet in elk geval.” Zijn favoriet is de spicy burger (€10,95), met jalapeño, avocado en Dandysaus. “We gooien ’m lekker vol met jalapeño’s, dus die is lekker pittig.”

De Staatsliedenbuurt bevalt Yousefian, die zelf in Amstelveen woont, goed. “Iedereen is relaxed, alsof ze continu in de yogastand zitten.” Bij het samenstellen van de burgers hebben ze ook rekening gehouden met de buurt. “We merken dat er vraag is naar vega (€9,45) en veganistische (€9,75) burgers, dus die hebben we ook.”

Naast de burgers serveert Dandy ook bijgerechten, zoals huisgemaakte frieten met schil, uienringen en popcorn chicken. Ook hebben ze tiramisu (€6,45) en cheesecake monterosa (€6,95), geserveerd in glazen potjes.

Yousefian heeft een achtergrond in de werktuigbouwkunde en runde voorheen een leasebedrijf. De overstap naar de horeca vindt hij prettig. “Het is leuk om uit te vinden wat werkt, van de juiste tomaten kiezen tot sausjes samenstellen.” De keuze om burgers te verkopen en geen pokebowls was makkelijk: “Ik weet wat ik echt lekker vind aan een burger.”

