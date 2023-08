Eet een boerentosti met uitzicht op een appelboomgaard bij ’t Hof Ilpenstein

Beeld Jakob van Vliet

Waar vroeger kasteel Ilpenstein stond, is nu ’t Hof Ilpenstein: trouwspot, evenementenlocatie en sinds kort ook een plek om een hapje of drankje te doen.

Het slot werd in 1622 gebouwd door edelman Volkert Overlander. Na het overlijden van de laatste bewoners in 1872 werd het verkocht en afgebroken, in 1938 kwam een boerderij ervoor in de plaats. De boomgaard is al die tijd onaangeroerd gebleven.

Ondernemer Ronald Salm (38) is de nieuwste eigenaar van het stuk grond en ziet het als zijn missie om het terug te brengen naar wat het vierhonderd jaar geleden was, namelijk een plek voor mensen uit de omgeving om samen te genieten en het leven te vieren.

Het grootste deel van de boerderij is intact gebleven, inclusief details als de originele voederbakken, graansilo’s en melkbussen, maar aangevuld met een moderne inrichting. Gasten kunnen hapjes bestellen in wat vroeger de stal was. Nu is het voorzien van een grote open keuken, waar je met eigen ogen kunt zien hoe de gerechten van lokale ingrediënten worden klaargemaakt. Denk aan een wrap met kip, tofu, een sesamsalade en pindasaus (€13,50) of een boerentosti met kaas en chutney (€6,50).

Opeten kan binnen in een bijna industrieel decor van oud hout, bakstenen muren en een hoog, rieten dak. Of buiten, met uitzicht over de nabijgelegen velden en de grote boomgaard met meer dan twintig soorten appelbomen.

