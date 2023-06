Eerste violist, techno- en James Bondfan Marc Daniel van Biemen (36) schreef een boek over zijn uitbundige leven in en buiten het Concertgebouworkest: ‘Ik snoep een aantal jaren van mijn leven af’

Violist Marc Daniel van Biemen (36) schreef een boek over zijn leven in het Concertgebouworkest en over zijn uitbundige privébelevenissen. ‘Een hele passage over mijn drugsgebruik, ik wist niet zeker of ik die erin moest laten.’

Marc Daniel van Biemen, eerste violist in het Concertgebouworkest, schreef op verzoek van uitgever Thomas Rap een boek: Violist. Hij ging zitten, begon en verbaasde zich erover hoe makkelijk hij zijn dagboek vormgaf. Waarom werd juist zijn boek gepubliceerd? “Mijn naam was gevallen via het orkest, ik denk dat de uitgever mij toen een tijdje heeft gevolgd op social media en dacht: dit kan een interessant inkijkje worden in het orkestleven, hij is niet de standaard orkestmusicus, wel iemand die durft te zeggen wat hij vindt.”

Volledig open over het orkestleven

Tijdens een repetitie in de Grote Zaal van het Concertgebouw zit Van Biemen deze productie helemaal achterin – er wordt elke week gerouleerd in de groep. Een plek waarop je ongemerkt even op je mobiel kunt kijken of er nog nieuws is. Niet helemaal de bedoeling, of wel? “Het is natuurlijk not done. Ik kies wel mijn momenten, als je heel lang niets hoeft te doen, of als een dirigent eindeloos iets uitlegt aan de koperblazers. Ik moet constant aanstaan, impulsen krijgen en invloeden van buitenaf. Op vakantie een hele dag niets doen vind ik een ramp.”

Marc Daniel van Biemen, eerste violist in het Concertgebouworkest. ‘De worsteling met mijn vader heeft me getekend, maar ik koester wat ik van hem heb gekregen, wat hij me heeft bijgebracht.’ Beeld Friso Keuris

Precies dit valt ook te lezen in Violist. Van Biemen is volledig open over het orkestleven, zijn uitbundige privébelevenissen en de herinneringen aan zijn alcoholistische vader, violist in het Residentie Orkest, die van zijn puberzoon het uiterste verlangde als het ging om muziek maken. Er werd niet buiten gespeeld, maar viool gestudeerd.

In een van de stemkamers, onder het podium, ligt de vioolkist van Van Biemen. Daarin zit de viool van zijn vader. Van Biemen was 19 jaar en studeerde in Pittsburgh toen zijn vader hem opzocht om hem zijn Nicolò Amati uit 1666 te overhandigen, een viool uit het topsegment. Hij was klaar met het leven als violist, de zoon moest het nu overnemen en de wereld gaan veroveren. Er zijn musici die permanent op zoek zijn naar het enig juiste instrument. Hoe kan het dat deze viool zomaar bij Marc Daniel paste? “Ik heb inmiddels een relatie met de Amati opgebouwd, ik weet waar de sterke en de zwakke plekken zitten. Het is natuurlijk ook zo dat ik wílde dat het zou werken, omdat het de viool van mijn vader is.”

Spreekbuis voor emoties

“Even wijn uitzoeken!” Johan van Iersel, plaatsvervangend solocellist van het orkest, loopt langs. Een donateur is onlangs overleden en heeft zijn kostbare collectie wijnen aan het orkest nagelaten. “Balen,” zegt Van Biemen, en hij staat op het punt om achter hem aan te lopen. “Als Johan eerst gaat kijken, zijn straks alle goede flessen eruit.” Collega Van Iersel komt ook voor in Violist, als Van Biemen weer eens een etentje organiseert. Voor een chef-kokmenu draait hij zijn hand niet om. Koken is zijn passie – ook iets wat zijn vader goed kon.

Van Biemen keerde niet alles wat met zijn jeugd te maken had de rug toe om zelf te besluiten hoe hij zijn leven vorm zou geven. “Als mijn vader nu nog had geleefd, had het er voor mij anders uit gezien. Het lijkt wel alsof het zo moest zijn, dat hij dood moest gaan zodat ik zelf van de muziek kon gaan houden. Als hij er nog was geweest, had het waarschijnlijk gevoeld als ‘het moet van jou’. Toen hij overleed had ik kunnen denken: hij is er niet meer, ik zou er nu mee op kunnen houden. De druk was weg. Het tegenovergestelde gebeurde, ik ging houden van mijn viool en van de muziek. Het was fijn om dit instrument te hebben als spreekbuis voor mijn emoties.”

“De worsteling met mijn vader heeft me getekend, maar ik koester wat ik van hem heb gekregen, wat hij me heeft bijgebracht. Nu het boek uitgegeven is, hoor ik van veel vrienden van mijn vader dat ze het moeilijk vonden om het te lezen. Ik zou hem geen eer aandoen. Ik denk dan: jullie kwamen alleen maar een avondje gezellig langs, ik leefde vierentwintig uur per dag met hem onder hetzelfde dak.”

De overeenkomsten tussen eten, drinken en muziek – hij houdt overigens ook van techno – zijn duidelijk voor Van Biemen, die naast het orkestleven primarius is van het Alma Quartet en violist in Camerata RCO: genieten, je overgeven. “Goed eten en goede wijn zijn ook kunst, een sensatie voor je reuk- en smaakvermogen. Ik snoep een aantal jaren van mijn leven af, dat zal zeker zo zijn. Mijn vader stierf al op zijn tweeënzestigste als gevolg van overmatig drankgebruik. Toch weerhoudt dat me niet ervan excessief te genieten van de wereld om me heen. De uitbundige viering van het leven zit in mij. Ik vind het prima om mezelf een beetje uit te hongeren als ik weet dat ik op een later moment naar een goede tent ga. Ik ben extreem, in alles.”

Jeugdige overmoed

“In het begin, toen ik net in het orkest zat, was ik een irritant ventje dat arrogant overkwam. Ik kon erg uit de hoogte doen. Dat was mijn jeugdige overmoed, die je ook nodig hebt om zo’n plek te veroveren. Ik wekte de indruk dat ik me te goed voelde voor een orkestbaan. Nu weet ik dat ik een solocarrière helemaal niet ambieer. Ik vind het heerlijk in dit fantastische orkest. Trouwens, als ik iets te solistisch speel of per ongeluk te veel als een aanvoerder klink in het orkest, wordt me dat niet altijd in dank afgenomen.

“Ik ben altijd bezig met de technische aspecten van het vioolspelen, met dat ik daarop beoordeeld word. Dat komt door mijn perfectionisme. Ik wil graag op een podium staan, in de schijnwerpers, maar tegelijkertijd ben ik doodsbenauwd. Als iemand naar jou komt luisteren, moet het steengoed zijn. Die aandacht maakt me buitengewoon zenuwachtig.”

Marc Daniel van Biemen, eerste violist in het Concertgebouworkest. ‘Toen ik net in het orkest zat, was ik een irritant ventje dat arrogant overkwam.’ Beeld Friso Keuris

Het is nog nooit voorgekomen dat een toporkest van binnenuit op deze manier beschreven wordt, volgens Van Biemen. “Een van de eerste violisten uit het Concertgebouworkest die weleens een xtc-pilletje gebruikt en erop los leeft, een sterke mening heeft over dirigenten – ik benoem de dingen. Zo’n orkest is een menselijke zaak, iedereen heeft zijn sterke en zwakke kanten. Het is wel duidelijk dat ik niet het leven heb van een doorsnee orkestlid. De kritieken zijn dan ook in de trant van: veel zelfverheerlijking, nauwelijks zelfspot. En: het ene café na het andere. Tja, dit is mijn leven en dat zit zo in elkaar. Ik ben scherp naar anderen, maar ook naar mezelf. What you see, is what you get. Ik kan er niet tegen als mensen niet authentiek zijn.”

Kroegentocht door Amsterdam

Kroegentocht door Amsterdam, een retourtje Londen om als groot James Bondfan in de Royal Albert Hall ‘60 Years of Bond’ te vieren: Van Biemen zorgt dat er wekelijks iets gebeurt in zijn boek. De dirigent Philippe Herreweghe komt er slecht vanaf in Violist. Ook John Eliot Gardiner kan op weinig sympathie rekenen. Over de toekomstige chef Klaus Mäkelä is hij laaiend. “En dan hoor je mensen zeggen dat hij te jong is voor Mahler,” zegt Van Biemen. “Ga toch weg! Deze muziek moet leven, en Klaus nodigt ons uit, haalt het beste in ons naar boven. Hij heeft overal antennes voor.”

“Tijdens het werken aan dit boek zat ik soms met hartkloppingen aan tafel. Het schrijven heeft, zeker bij bepaalde onderwerpen uit mijn jeugd, een therapeutische werking gehad. Een hele passage over mijn drugsgebruik, ik wist niet zeker of ik die erin moest laten. Aan de andere kant: ik kan niet zo kritisch naar dirigenten kijken, met het vingertje wijzen, als ik niet ook heel kritisch naar mezelf kijk.”

Marc Daniel van Biemen: Violist – Spelen en leven in het Koninklijk Concertgebouworkest, uitgeverij Thomas Rap, €23,99.