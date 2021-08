Eerst wc-rollen, nu ook ‘groene’ zeep uit Weesp

Beeld Getty Images/iStockphoto

Hoe reageerde uw omgeving toen u vertelde wc-papierverkoper te worden?

“In eerste instantie snapten ze er niets van. Ik werkte destijds voor een hotelketen, en het viel me op hoeveel papier er in de kamers overbleef – in die tijd moesten viersterrenhotels nog voor elke gast een nieuwe rol ­toiletpapier ophangen.”

Maar dan is het best een stap, toch?

“We deden onderzoek naar verduurzaming in onze hotels en toen ik me in wc-papier verdiepte ontdekte ik dat er al honderd jaar niets is veranderd op die markt. Het patent is een eeuw oud, het product is precies ­hetzelfde gebleven. Daar zag ik een kans.”

Wat is uw missie?

“Toiletten bouwen in Afrika. Daar is een groot gebrek aan en ik heb ooit een hoogleraar horen vertellen dat sanitatie het grootste probleem op aarde is. Mijn moeder deed ook veel ontwikkelingswerk, dus toen ik bedacht dat ik via de winst op een product als toiletpapier andere ­mensen zou kunnen helpen, liet dat me niet meer los.”

U bouwt die wc’s zelf?

“Ik vlieg regelmatig naar Ghana en help dan ons team ter plekke met het bouwen van toiletten. Door daar te komen, krijg je ook weer andere ideeën.”

Zoals uw nieuwe zeep?

“Terwijl we ergens buiten Accra rondliepen, rook ik iets zeperigs en sprak ik een imposante dame aan. Zij bleek een zeepfabriek te hebben, waar vrouwen werken die alleenstaand zijn of werkloos waren. Wij hebben in Weesp ook veertig, vijftig mensen in dienst met afstand tot de arbeidsmarkt. Nu verkopen we haar zeep via onze website.”