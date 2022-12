Eerst voelen dan kiezen: Elements of Energy heeft een steen die bij je past

Beeld Jakob van Vliet

Feng shui is een eeuwenoude Chinese filosofie, die de energie in ruimtes zou verbeteren. Claudia Lamsa (58) begon vijf jaar geleden aan de Nina Elshof Nine Star Ki & Feng Shui Academie in Zutphen. “Ik had altijd al een grote interesse voor deze filosofie, mede door een reis naar China.” Nadat Lasma was afgestudeerd, ging ze werken als feng shui-consultant en kwam ze bij mensen thuis langs. Het pand aan de Nieuwe Kerkstraat was toentertijd haar kantoor, nu heeft ze er een winkel van gemaakt.

Lamsa heeft de zaak zelf ingericht met vintage meubels en kasten, van Marktplaats of zelfgemaakt. Alle producten die ze verkoopt, komen van lokale ondernemers. Het zijn spullen waarmee ze zelf ook werkt bij haar consulten. Het assortiment is geselecteerd op basis van de vijf elementen-theorie, een van de belangrijkste theorieën van de traditionele Chinese geneeskunde. De vijf elementen houden verband met vijf fundamentele stoffen in de natuur: water, vuur, aarde, hout en metaal.

In elke hoek van de winkel vind je een ander element. “Dat is mijn uitgangspunt voor de winkel geweest,” zegt Lamsa. Je koopt er onder andere stenen, zoals de aquamarijn (€32) en de epidoot (€18), de Dellingr-geurkaars (€27,95) en de jojobamassageolie met rozenbloesem en rozenkwarts (€29,95).

Daarnaast geeft Lamsa cursussen over feng shui, astrologie, tarot en kristallen. Een tarotkaartlezing boek je voor 85 euro. Ze verkoopt de producten niet online, maar alleen in de winkel. Dit doet ze express, omdat ze een ontmoetingsplek wil zijn. Zo kun je rustig met een kop paarse thee op de bank door de boeken heen bladeren. “Ik denk ook dat je door bijvoorbeeld een steen echt te voelen, je er veel beter achter kunt komen of die bij je past.”

