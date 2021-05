Een weekend? Open Monumentendag duurt dit keer maar liefst vier maanden

Beeld Shutterstock

Amsterdam was een eeuw geleden ruim vier keer zo klein als nu?

“Ja, leuk hè? Inmiddels is de stad natuurlijk verder gegroeid, maar wij beperken ons voor de Open Monumentenroutes tot de annexaties van 1921: Sloten, Nieuwendam, Buik­sloot, Ransdorp en Watergraafsmeer. We beginnen met Nieuwer-Amstel.”

Wat is Nieuwer-Amstel eigenlijk?

“Dat was ooit een heel grote gemeente. De brandweerkazerne van Nieuwer-Amstel stond, staat eigenlijk, schuin tegenover het Concertgebouw, het oude stadhuis staat aan de Amsteldijk. Eind 19de eeuw kwam een groot deel van Nieuwer-Amstel al in handen van Amsterdam, en in 1921 het laatste stuk ook. Onze eerste fiets- en wandelroute staat nu online en voert langs twaalf monumenten in Nieuwer-Amstel, onder meer dat voormalige raadhuis en de Riekermolen.”

Wat volgt?

“We komen vanaf nu elke maand met een nieuwe fiets- en wandelroute. Over een paar dagen is het de beurt aan Noord, in juli aan Sloten en in augustus Watergraafsmeer. Op de Open Monumentendagen zelf, 11 en 12 september, hopen we de grootste succesnummers van alle routes te kunnen openstellen voor publiek. En er komt een boekje uit met verhalen en routekaarten.”

Waren de buurgemeenten destijds blij met de annexaties?

“De een wel, de ander was des duivels. Ze hadden natuurlijk allemaal hun eigen wapen, burgemeester, straatnamen ook. Enfin, voor een deel zie je dat terug in onze routes.”

Volgend jaar op naar het recent ­geannexeerde Weesp?

“Weesp is twee jaar geleden al aan de beurt geweest. Verder een leuk idee.”