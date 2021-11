Een wandeling langs de tuinen van Halfweg

Beeld Laura van der Bijl

A.

We starten midden in het groen, halverwege Amsterdam en Halfweg, bij The Unbound. Dit is een complex van tiny houses en een hotel, getekend door architecten Jan van Erven Dorens en René Appelo. Het park is ontworpen door Felixx Landscape Architects. Behalve om uit te rusten van een wandeling, komen Amsterdammers en andere natuurliefhebbers hier voor de natuur, de sauna en het zwemmen in de vijver, alles op fietsafstand van de stad.

Een tiny house op het complex The Unbound. Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

B.

We lopen de Tom Schreursweg af en aan onze rechterhand ligt de Fruittuin van West: een moderne boomgaard en een pluktuin met winkel. Behalve op maandag kun je hier dagelijks zelf je fruit plukken en allerhande biodynamische producten van lokale kwekers en producten uit Flevoland kopen. De stoofperen en appels lonken. Eigenaren Wil en Lisan Sturkenboom zijn er trots op dat hun bezoekers een echte dwarsdoorsnede van Amsterdammers vertegenwoordigen.

C.

Vanaf de Fruittuin lopen we een route door de Tuinen van West; het hele gebied van 700 hectare dat loopt van de bebouwde kom van stadsdeel Nieuw-West tot aan Halfweg. Vier polders komen hier samen: de Lutkemeerpolder, de Osdorperbinnenpolders Noord en Zuid en de Osdorperbovenpolder. Al wandelend tref je hier kleine initiatieven, zoals Lokale Bloemetjes, waar je vanaf juni tot november welkom bent om bloemen te plukken.

D.

We volgen het Maurice Peeterspad dat naar Halfweg leidt. Bij aankomst in de bebouwde kom houden we links aan om het water over te steken naar Zwanenburg, waar we rechtsaf de Zwanenburgerdijk volgen. Een drukke weg met uitzicht op de skyline van Halfweg, met de glinsterende cilinders. Het zijn de tot kantoren omgebouwde silo’s van de voormalige suikerfabriek CSM. De oude suikerbietenfabriek is al jaren gesloten en nu in gebruik als entertainmentgebied, maar het is duidelijk dat op dit enorme terrein met alleen een casino en een outlet de ambities nog niet helemaal zijn gerealiseerd.

E.

We steken de Bietenbrug over om het terrein beter te bekijken. We zijn nu in Halfweg, een plaatsnaam die vertelt dat we halverwege Amsterdam en Haarlem zijn. Daar waar sinds 1632 de overstapplaats voor reizigers van de trekschuit was en waar in 1839 een van de eerste spoorwegstations in Nederland werd gebouwd.

F.

Bij de Haarlemmerstraatweg om de hoek zie je de 17de-eeuwse gevel van het Huis met de Zwanen, versierd met de glinsterende wapenschilden van het toenmalige Hoogheemraadschap. Ooit woonde hier, op de buitenplaats Swanenburg, een voorvader van Gijs: Christiaan Brunings (1736-1805). Hij was de oprichter van Rijkswaterstaat en een van Nederlands belangrijkste waterbouwkundigen. Als eerbetoon kreeg de stoomboot van Sinterklaas, die nu bij het Scheepvaartmuseum ligt, zijn naam. Behalve dat de buitenplaats onderdak bood aan het gezin van deze belangrijke watermanager, werden hier al vanaf 1735 de eerste meteorologische waarnemingen in ons land gedaan. Metingen waar het KNMI nog steeds mee werkt.

De 17de-eeuwse gevel van het Huis met de Zwanen. Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

G.

We lopen langs het water naar het stoomgemaal Halfweg uit 1852, ooit van groot belang om het water weg te pompen uit ‘het’ Haarlemmermeer. Na het droogpompen werd ‘de’ Haarlemmermeer nog tot de jaren zeventig droog gehouden door het gemaal. Nu functioneert het als museum met het oudste en grootste nog werkende schepradstoomgemaal ter wereld, dat in stand wordt gehouden door vrijwilligers. In het gemaal tref je behalve het geweldige scheprad een grote verzameling werkende stoommachines, waarbij de vertegenwoordiging van artikelen uit Hengelo opvallen, zoals de grote stoommachine van Stork uit 1923 en de klokken van de firma Heemaf en De Wit. Zij zijn pas later aangebracht en vervingen de oudere machines uit 1852.

Het stoomgemaal Halfweg uit 1852. Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

H.

Ons volgende wandeldoel is een bijzondere kerktoren die in 1929 in Amsterdamse School-stijl werd ontworpen door architect Jan Kuijt. Wij willen met name de opmerkelijke bouwingreep uit 2017 laten zien. Omdat de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk te groot en daarmee te duur was geworden, werd het gebouw toen gehalveerd. De achterzijde kreeg een nieuwe glazen pui van beeldend kunstenaar Niek Kemps. Naast en om de kerk zijn nieuwe woningen gebouwd in stijl met de bestaande architectuur, waardoor er een buurtje is ontstaan.

I.

Achter de kerk steken we bij de Mientekade door naar de Tuinen van West. We volgen de Tom Schreursweg te midden van het groen en lopen terug naar The Unbound, klaar voor wat ontspanning.

Floor van Spaendonck en Gijs Stork, ­Amsterdam door! Gijs & Floor – ­wandelen met een frisse blik op de stad, ­Uitgeverij Fjord, €22,50.