Een voorbeeld van zo’n wolf in schaapskleren: de iederedagshampoo van Andrélon

We laten ons niet inpakken door marketingtrucs, smoesjes en verkooppraat. Onze eigen ombudsman spreekt zich uit. Deze keer: de Iederedagshampoo van Andrélon.

Tanken voor schonere lucht. Vliegen voor meer bomen. Weinig dat zo irriteert als bedrijven die het duurzaamheidsvingertje opsteken terwijl ze een product aan de man brengen dat de wereld verder naar de knoppen helpt. Een contradictie om hun handen te wassen in onschuld. Een voorbeeld van zo’n wolf in schaapskleren staat, ­verrassend genoeg, in het zeepschap: ­iederedagshampoo van Andrélon.

Dagelijks douchen is slecht voor de huid. Dermatoloog Annemie Galimont-­Collen waarschuwt nog maar eens in het AD dat warm water je huid uitdroogt en zeepproducten de natuurlijke beschermlaag wegspoelen. Het is dan ook opvallend dat Andrélon een shampoo op de markt brengt die dagelijks douchen én inzepen aanspoort op het etiket. Je gebruikt de shampoo niet om snel even je handen te wassen en Milieu Centraal berekent dat 9 minuten douchen zo’n 70 liter water kost. Daarmee kun je een tuin redden in de hete zomer. Mensen, we hebben de ­aanleiding gevonden van de droogte in Nederland: iederedagshampoo.

Zonnebloemolie

Op de website van het Nederlandse haarverzorgingsmerk staat de iederedagshampoo aangeprijsd als een product voor iedereen, maakt niet uit welk haartype je hebt. Dan volgt een terloopse opmerking die niet zo terloops is: de shampoofles is van gerecycled plastic, dus naar eigen zeggen ‘beter voor de planeet’. Vergeten we even het iedere dag douchen, Andrélon.

“Dagelijks wassen zou ik niemand aanbevelen,” zegt Petra Dikrama, dermatoloog bij het Erasmus MC. Onze huid en haren zorgen voor zichzelf en vernieuwen zich vanzelf. “Elk stukje huid heeft zijn eigen microbioom. Dit verstoor je door overmatig wassen: als tegenreactie gaat de huid talg produceren en wordt je haar vet.”

En is iederedagshampoo goed voor elk haartype? Dikrama: “Krullend en kroeshaar zijn van nature droog. Het is extra schadelijk om zulk haar iedere dag te wassen.” Kroeshaar kan permanente schade oplopen: “Trichorrhexis nodosa, een haarafwijking waardoor haren witte verdikkingen krijgen en makkelijk afbreken.”

Ik neem contact op met een Andrélonadviseur, in de rol van een naïeve klant met krullend haar. Is het verstandig om dagelijks mijn krullen te wassen? ‘In principe wordt het afgeraden om je haar elke dag te wassen,’ schrijft Lien van Andrélon. ‘De Iedere Dag-­shampoo kan je wel iedere dag gebruiken zonder dat dit kwaad kan. Het is namelijk pH-neutraal en er zit zonnebloemolie in.’ Dat klinkt toch een beetje als: sigaretten roken is schadelijk, maar met een filter supergezond.

Ik wil van warengigant Unilever, de eigenaar van Andrélon, weten waarom het een product in de schappen legt dat slecht is voor de gezondheid van mens én aarde. De woordvoerder: “De Iedere Dag-shampoo geeft een relatief milde reiniging en schuimt toch voldoende voor een plezierige beleving, geschikt voor iedere dag. Zelden krijgen wij klachten.”

Een bedrijf aanspreken op z’n verantwoordelijkheid is als Mark Rutte vragen of hij zich nog iets herinnert. Gelukkig ligt de macht in dezen bij de consument.

Verslaggever en RADAR-presentator Fons Hendriks baant zich een weg door reclames, claims en de kleine lettertjes – en haalt verhaal.