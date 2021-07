Een verrassende favoriet: een zomerse vegapizza van Forno

De pizza’s en de gul gevulde box komen netjes aan. Beeld Monique van Loon

Waar bestellen we vandaag?

Het is zaterdagavond: de wijn staat koud en er is een nieuwe Netflixserie uitgezocht. Rest alleen nog de vraag wat daarbij te eten. De meeste stemmen gelden en de keuze valt unaniem op pizza, en wel bij Forno aan de Rhijnvis Feithstraat.

Ze bieden een smakelijk Italiaans menu vol klassiekers, van salade met burrata tot lasagne bolognese en een in de steenoven geroosterd kippetje. Interessant is de Forno-box, een mix aan antipasti. Daarnaast een tiental pizza’s, desserts en een leuke selectie drankjes.

Rijden maar!

Al na dertig minuten neem ik de bestelling in ontvangst. De pizza’s komen netjes aan, werkelijk niets is in de doos gaan verschuiven. Fijn, dat komt niet vaak voor!

Allereerst open ik de Forno-box, die er werkelijk als een pláátje uitziet. Voor €7 krijg je een selectie van charcuterie, kaas, ingelegde groenten, crostini en verschillende smeersels om te dippen. De box (die er trouwens ook in een veganistische variant is, waarvoor hulde) zou voor één persoon moeten zijn, maar de porties zijn gul genoeg voor twee, als je ze als voorafje neemt. Kortom: een zeer smakelijk borrelplankje voor een sympathieke prijs.

Wat proefde je nog meer?

Uiteraard moest mijn favoriet, de pizza tartufo (€15,50), worden getest. De bodem is redelijk, maar het beleg is aan de zoetige kant, mede door de uien-roomsaus en de mascarpone-truffelcrème. De mozzarella, het Tiroler spek en de gebakken champignons zijn prima, maar de rucola smaakt gek en bitter. Gelukkig kun je die er af­plukken. Geen bar slechte pizza, maar ik zou hem niet snel opnieuw bestellen.

Mijn tafelgenoot geniet ondertussen van een quattro formaggi (€15), die net iets te keurig eet. De hoeveelheid tomatensaus en kaas – mozzarella, parmezaan, gorgonzola en taleggio – is niet overdadig te noemen, je mist pit en van die lekkere kaasdraden. Een prima smaak, doch: geen 10.

Dan wordt er gescoord vanuit onverwachte hoek, door de vegetarische pizza verde (€14,50). Een frisse zomerpizza, besmeerd met romige ricotta en belegd met mozzarella, courgette, groene asperges, tuinbonen, kappertjes en basilicum. De knapperige bonen, geblakerde asperge en de kruidenolie stelen de show. De pizza waar ik gek genoeg het minst van had verwacht, verovert mijn hart. Deze bodem vind ik tevens het beste van de drie.

Die houden we in gedachten. Nog plek voor dessert?

Gelukkig wel, want de tiramisu (€6) is top. De koffiesmaak is sterk, de mascar­ponecrème fluweelzacht en de lange ­vingers zijn half zacht, half knapperig. Eigenlijk veel lekkerder dan van die ­zompige koekjes zoals je vaak tegenkomt. Een toet met bite, zeker ook door de ­chocoladekruimels. Ja, die belandt de ­volgende keer sowieso wederom in mijn mandje.

Forno Open ma-zo 12.00 tot 21.30 uur

Bestellen via Uber Eats en Thuisbezorgd

Prijs €58 voor antipasti, drie pizza’s en tiramisu

Aanrader Ja, vooral de Forno-box, de pizza verde en de tiramisu

Op deze pagina vind je alle afleveringen van geteste bezorgmaaltijden.