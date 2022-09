Een van de levenslessen van de Levies: gij zult altijd kappertjes in huis hebben

Samuel Levie verwondert zich over een ingrediënt dat in het seizoen is of dat hij is tegengekomen tijdens zijn culinaire speurtochten. Deze week stuit hij op kappertjes.

Wekelijks app ik met mijn zusje over wat het ingrediënt van de week is. Meestal gaat dat over iets lekkers dat ik heb gegeten of een product dat ik op de markt zag. Of Emma roept iets als: ‘Het aardperenseizoen is geopend!’ Deze week ging dat anders. Emma wilde kappertjes tekenen en stuurde zelfs haar onlinevrienden op me af om me ervan te overtuigen dat het laatste ingrediënt in deze serie haar lievelingsingrediënt moest zijn.

Kappertjes komen in onze familie niet in kleine potjes. Mijn vader reed er speciaal voor naar de groothandel. Een pot moest minimaal een halve kilo inhoud hebben en was binnen twee weken sowieso leeg.

Ideaal voor de slechte kok

Mijn zusjes aten overal kappertjes bij en op ieder moment. Na school keken ze films met op schoot een bakje kappertjes die ze met een zilveren lepeltje naar binnen schoven. Pasta? Het liefst met alleen boter en kappertjes. Pizza? Kappertjes. Groenten? Prima, maar wel met kappertjes.

Nu denk je misschien dat het een soort kinderlijke afwijking was. Maar die zusjes zijn nu 32 en 36 en vragen nog net geen pot kappertjes voor kerst. Ik bestempelde ze ooit als ‘caper­tarian’. Mijn vrouw noemde in haar huwelijksspeech een aantal levenslessen van de Levies. Een ervan was: gij zult altijd kappertjes in huis hebben.

Hoewel ik de hype nooit helemaal begreep, zijn kappertjes natuurlijk waanzinnige smaakmakers. Een slechte kok doet er dan ook verstandig aan gewoon overal kappertjes aan toe te voegen: de ongeopende knoppen van de kappertjesplant geven smaak en pit aan bijna alles.

Kappers worden handmatig en het liefst zo klein mogelijk geplukt. Want hoewel de potten niet groot genoeg kunnen: kleinere kappertjes zijn steviger en worden als beter van kwaliteit gezien.

In Nederland kennen we ze vooral op azijn, in Italië houden ze meer van gezouten kappertjes. Die vind je hier alleen bij de betere speciaalzaak, maar ze zijn absoluut de moeite waard.

Dit is het laatste recept van de serie Het ingrediënt. Samuel keert terug met meer recepten. Mocht je de tekeningen van Emma Levie willen bewonderen, dan ben je welkom in haar winkel Komok (Pretoriusstraat 35).

