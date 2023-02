Een uurtje aan het infuus voor ‘betere bloedwaardes’ bij Infusion Clinics

Beeld Hannah Bults

In de Valley op de Zuidas zit een nieuwe zaak: Infusion Clinics. Beige behandelruimtes en een strakke uitstraling: het ziet er niet anders uit dan in een gemiddelde cosmetische kliniek. Tot je een ruimte binnenloopt waar grote stoelen met infuuspalen ernaast staan opgesteld. “Hier kan je een uurtje gaan zitten terwijl je een infuusbehandeling krijgt,” legt medisch directeur Robert Logger (39) uit. Het infuus zit vol met vitamines, mineralen en antioxidanten die je ‘gezondheid moeten verbeteren’.

Logger is afgestudeerd arts en is een aantal jaar geleden in Rotterdam begonnen met de cosmetische kliniek Dr. Robert Clinics. Ook van deze kliniek is er een nieuwe locatie geopend in dezelfde ruimte als die van Infusion Clinics, maar daar wordt gefocust op esthetiek. Mensen komen voor fillers (v.a. €275), huidtherapie (v.a. €79) en botox (v.a. €145).

Infusion Clinics is daarentegen gericht op gezondheid, immuniteit en vitaliteit. Je kunt bijvoorbeeld langskomen voor een Booster Scan (€360) bestaande uit een intakegesprek, een bloedtest en een InBody-scan. Aan de hand hiervan wordt een advies gegeven met voorgestelde voedingssupplementen en veranderingen in je levensstijl.

Daarnaast wordt er een op maat gemaakt infuus aangeraden. “Als je bijvoorbeeld vaak moe bent raden we je het Energy Boost-infuus (€190) aan.” Daar zit onder meer vitamine C, B1, B6 en B12 in. “Ook zitten er antioxidanten in die gifstoffen uit je lichaam halen en magnesium, waardoor je beter slaapt.” Waarom een infuus beter werkt dan voedingssupplementen? Dat komt volgens Logger omdat de stoffen uit het infuus direct in je bloed komen in plaats van dat ze eerst in je maag worden verwerkt.

Hoewel het voor sommige mensen nogal futuristisch klinkt, worden infuusbehandelingen ook al door andere klinieken in Nederland aangeboden. Logger: “Maar ten opzichte van andere landen lopen we hier nog achter.”

Infusion Clinics Beethovenstraat 513, Zuid Natuurlijke resultaten “Als we denken dat het resultaat er onnatuurlijk uit komt te zien, nemen we iemand niet in behandeling. Onze klanten zijn immers ook ons visitekaartje,” aldus Logger. Moederbedrijf Infusion Clinics is onderdeel van Boostercompany, dat onderdeel is van moederbedrijf IDBB. Nazorg Na drie maanden kan je opnieuw een bloedtest laten doen, zodat je kunt zien of je bloedwaardes vooruit zijn gegaan.

