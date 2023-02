Een tropisch menu en interieur bij restaurant Mondi in Nieuw-West

Beeld Jennifer Gijrath

Naast een gouden kooi en tussen de wanden vol tropische bloemen staat een grote roze flamingo op een zwart-witte vloer. Hoewel dit klinkt als een psychedelische trip, is dit een juiste omschrijving van het interieur van het nieuwe Mondirestaurant. “De inrichting moest binnen het Caribische concept passen en een beetje out of the box zijn,” zegt Justin Niessen (32). Samen met Mariska Nunes (47) en Atilay Uslu (55) vormt hij het team achter het restaurant dat zich heeft gevestigd onder het Corendonhotel in Nieuw-West.

Niet alleen het interieur, ook de menukaart is grotendeels geïnspireerd door de Caribische landen waar Niessen en Nunes zijn opgegroeid. “De Caribische keuken is in Nederland nog niet echt van de grond gekomen, maar daar hopen wij verandering in te brengen,” zegt Uslu.

Een van de signature dishes is Baka Rips (€20). “Deze maken we van rund in plaats van varken, zodat ook mensen die geen varken eten ervan kunnen genieten. We laten het vlees achttien uur garen zodat het de juist textuur heeft,” zegt Niessen. Een andere specialiteit van Mondi is Pika Balls (€8), ‘pittige gehaktballetjes’ in het Papiaments.

Naast Caribisch dineren kun je ook aanschuiven voor een drankje aan de bar die midden in het restaurant staat. Op vrijdag, zaterdag en maandag staat er een dj muziek de draaien. “We hebben een kok die ook al zestien jaar dj is. Op maandagen kookt hij tot een uur of zeven en dan springt hij achter de dj-booth om wat plaatjes te draaien, met zijn kokskleren nog aan,” zegt Uslu. Ze noemen het Mondi Maandag.

Mondi Aletta Jacobslaan 7, Nieuw-West Derde vestiging Je vindt ook Mondirestaurants in Badhoevedorp en in Amsterdam-Zuid. Handig Een eigen parkeerterrein waar je twee uur gratis kunt parkeren. Authentiek De taco’s (€16-€19) die van Japans deeg zijn gemaakt.

