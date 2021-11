Een test in de vorm van een kaartspel: hoe ver reikt jouw kennis over Amsterdam?

Beeld -

U bent een Haarlemmer, maar maakte een kaartspel over Amsterdam.

“Dat klopt. Eerder maakte ik ook een spel over Haarlem, en over Leiden en Alkmaar, met 400 wetenswaardige vragen over die stad. Amsterdam mocht natuurlijk niet ontbreken in de reeks, daar zijn wel 4000 wetenswaardige vragen over te verzinnen. Jij hebt het ingezien, hè? Wist je veel?”

Ik dácht dat ik veel zou weten.

“Dus voor een echte Amsterdammer is het een uitdagend spel, leuk. Zo is het ook bedoeld: voor mensen die best veel weten, maar ook nog van alles kunnen leren. Voor toeristen zou het spel te moeilijk zijn.”

Hoe verzon u 400 vragen over de stad?

“Ik heb een paar jaar in Amsterdam gewoond, dus ik wist wel het een en ander. Ik kom nog steeds vaak in de stad, voor bepaalde winkels of horeca. En ik lees iedere dag Het Parool. Genoeg inspiratie, toch?”

En door die vragen goed te beantwoorden, vorder je in het spel.

“Ja, met de kaartjes die je goed beantwoordt, kun je illustraties van de Westertoren bij elkaar puzzelen. De eerste met een volledige toren wint. Maar als iemand een Ludiek Lievertje of een Geinig Gebbetje trekt, kan het spel zomaar een verrassende wending nemen.”

Welke vraag in het spel vindt u zelf het geinigst?

“Dit is een leuke: ‘Hoe heet het duurste stukje Herengracht waar de allerrijksten in de zeventiende eeuw dubbele kavels kochten en rijtjespaleizen bouwden?’ Zo’n vraag gaat over een belangrijke periode in de stad en er zit een leuk woord als ‘rijtjespaleis’ in – daar ben ik dan erg tevreden over.”