Een tas van zalm? Amsterdamse modemerken zijn steeds creatiever met duurzame materialen

Mercer Amsterdam: sneaker waarin wijnpulp is verwerkt. Beeld Mercer

‘Het leuke is dat je echt de ananas erin terugziet’

Mercer Amsterdam maakt luxe ­sneakers en accessoires. Eigenaar en designer Pim Dresen ontwierp drie jaar geleden de allereerste gymp gemaakt van Piñatex, oftewel ­ananasleer.

Dresen: “Het ananasleer was eigenlijk meer een grap. Ik kwam het tegen bij een professor op de Filipijnen en was meteen geïntrigeerd door het materiaal. Het leuke aan Piñatex is dat je van dichtbij echt de ananas erin terugziet. Het is vrij harig materiaal. Drie jaar geleden maakte ik, meer voor mezelf, er als eerste een sneaker van. Het ontwerp werd wereldwijd opgepikt en binnen een week was de schoen uitverkocht.”

“Sowieso werken wij alleen met ­traceerbare materialen. Ik wil weten waar mijn leer vandaan komt, wie het gelooid heeft en hoe het in de fabriek kwam. Ik verkoop een luxe product en daar hoort in mijn optiek ook een duurzame strategie bij. Dat hoeft niet per se nadrukkelijk te zijn. Ik wil dat mensen Mercer kopen omdat ze het cool vinden, en pas daarna ontdekken dat ze iets duurzaams hebben gekocht.”

“Ons laatste model WRD Wine is gemaakt van druivenresten. In de toekomst wil ik al ons witte leer hierdoor vervangen, zo mooi is het. Alleen voor de zolen ben ik nog op zoek naar het ideale materiaal, want naast milieuvriendelijk moeten mijn schoenen ook een feest zijn om te dragen.”

www.merceramsterdam.com

Wallien: bikinitopje van gerecycled plastic. Beeld Style Shoots

‘De bikini’s en badpakken zijn van gerecycled plastic’

Wie van water houdt, kan zijn hart ophalen bij Wallien. Dit Amsterdamse merk, opgericht door broer en zus Olivier en Madeleine Wallien, maakt duurzame watersportkleding. Voor wetsuits gebruiken ze een neopreen verkregen uit kalksteen en voor hun zwemkleding kiezen ze voor gerecycled plastic, verzameld uit de oceaan en van petflessen.

Olivier: “Watersportmode is opvallend saai, vinden Madeleine en ik. Al dat zwart, daar kan wel wat meer pit in. Maar we willen de wereld ook graag mooier achterlaten voor de volgende generatie. Onze kleding moet even cool als duurzaam zijn.”

“We produceren zoveel mogelijk lokaal, proberen zo min mogelijk onnodige verpakkingen te gebruiken en maken kleding van minder belastende materialen. De badpakken en bikini’s vervaardigen we van gerecycled plastic.”

“Wetsuits maak je van neopreen; een synthetisch rubber, dat verkregen wordt uit olie. Wij maken het uit kalksteen. Daar is meer dan genoeg van in de wereld, en de fabriek die dit voor ons maakt, werkt op basis van waterkrachtenergie.”

“Er is nog een alternatief, yulex, waarvoor bomen de basis zijn. Deze variant zou nog minder C02-uitstoot veroorzaken, maar de berekeningen zijn niet eenduidig. Bovendien rekt dit neopreen minder mee, terwijl het materiaal uit kalksteen flexibeler is en je warmer houdt; belangrijke eigenschappen voor de watersport. We kondigen een dezer dagen een sponsorschap aan met een topsporter en dat kan niet met producten die minder functioneel zijn dan die van de concurrent.”

www.wallien.com

Dick Moby: brillen van gerecycled metaal of van biologisch of gerecycled acetaat. Beeld Dick Moby

‘We gebruiken geen afval omdat het een leuk verhaal is’

Look good for your planet, oftewel: wie mooi wil zijn hoeft de aarde er niet onder te laten lijden, is het motto van brillenmerk Dick Moby. Oprichters Tim Holland en Robbert Wefers Bettink, beiden fervent watersporter, wilden van plastic afval iets moois maken. Het werden brillen op basis van biologisch of gerecycled acetaat en gerecycled metaal.

Wefers Bettink: “Doordat we zo veel troep op het water tegenkwamen, was ons eerste idee om met plastic uit de zee aan de slag te gaan. Dat was vrij naïef. Plastic uit de zee bestaat vooral uit polypropyleen en polyethyleen, dat wordt gebruikt voor slabakjes, doppen en wasmiddelflessen. Dat kun je goed recyclen, maar een mooi, luxe product wordt het naar mijn mening niet.”

“Inmiddels zijn we onder andere uitgekomen bij bioplastic. Weliswaar zonder giftige ftalaten (weekmakers in plastic, red.), zoals in gewoon acetaat, maar het blijft plastic. Gelukkig is het wel afbreekbaar.”

“Het recyclen van plastic alleen is helaas niet de oplossing. Er komt zoveel meer bij kijken. Hoe wordt het plastic gebruikt, hoe vaak kun je het nog hergebruiken, hoe vervuilend was het toen het gemaakt werd? Soms zien we zelf ook door de bomen het bos niet meer. Daarom hechten we veel waarde aan de mening van experts. In alles wat we doen moet er een balans zijn tussen prijs, kwaliteit en duurzaamheid. We maken geen product van afval omdat het verhaal zo leuk klinkt. Onze brillen zijn een alternatief voor andere monturen, maar dan wel beter gemaakt.”

www.dick-moby.com

Maium: regenjas van gerecyclede petflessen. Beeld Maium

‘Voor elke verkochte jas planten we een boom’

In december vierde Maium – bargoens voor regen – dat ze sinds de start in 2016 een miljoen petflessen hebben gerecycled in hun jassen. Dit jaar trekken ze de champagne nog een keer open, want, zegt financieel directeur Hendrik van Benthem, alleen al in 2021 verwerken ze wederom een miljoen flessen in hun jassen en accessoires.

Van Benthem: “Gek werd ik van die natte benen als ik door de regen fietste. Maar ja, ik wilde ook niet de straat op in zo’n regenpak dat iedereen snel om de hoek uittrekt. Anita (Palacios, creatief directeur, red.) maakte een jas voor mij en daar kwamen zo veel reacties op dat we ermee aan de slag zijn gegaan.”

“Ons uitgangspunt is dat we fietsen willen stimuleren; in een mooie jas, waarin je droog blijft en met een minimale impact op het milieu. We werken met gecertificeerde, gerecyclede materialen als plastic voor onze jassen en zelfs de voeringen in de donsjas zijn van niet-dierlijk hergebruikt plastic. Ook onderdelen als verpakkingen en vervoer bekijken we kritisch. Daarbovenop planten we voor elke verkochte jas een boom.”

“Het zijn geen dingen die we van de daken schreeuwen. Enerzijds vinden we het niet meer dan normaal dat je in deze tijd duurzaam onderneemt. Anderzijds zijn we huiverig voor het feit dat iedereen je meteen onder een vergrootglas legt; dan vindt men altijd wel iets dat beter kan. Het kan ook altijd beter. Maar laten we ons meer focussen op de dingen die goed gaan en anderen stimuleren om ook duurzamer te ondernemen.”

www.maium.nl

Sóun: tassen gemaakt van vissenhuid. Beeld Ray Stofberg

‘Anders belandt de zalmhuid in de vuilnisbak’

Anne Fleur Simon droomde van een luxe tassenlijn, die zowel vernieuwend als duurzaam was. Ze vond de oplossing in afgedankte zalmhuiden en Sóun was geboren.

Simon: “Mijn zoektocht naar een nieuw en milieuvriendelijk materiaal was niet makkelijk. Bij tassen kom je snel in plasticsoorten, de vegan ­leathers, maar die vond ik niet het luxe gevoel geven dat ik zocht. De ­vissenhuid bleek een prachtig alternatief voor exotische materialen als krokodillen- en slangenleer. Hij heeft van nature een mooie structuur. En het is een afvalproduct. Hij gaat letterlijk de vuilnisbak in als je hem niet laat bewerken.”

“De huiden die ik gebruik worden verkregen van ecologisch gekweekte vissen bestemd voor de voedselin-dustrie. Vissenhuid in de mode is niet nieuw. Ze worden alleen niet gebruikt voor grote oppervlaktes als een tas. Het is een soort puzzel, waarbij je echt vakmensen nodig hebt. Ik werk voor Sóun samen met een tassenmaker in Italië, die ook werkt voor modehuizen als Prada en Chloé.”

“Op het moment dat we de tassen lanceerden kwam corona. Vervelend, want een materiaal als dit willen klanten toch wel eerst van dichtbij zien en voelen. Mensen denken dat het minder mooi blijft of gaat vervellen, maar het is net zo sterk als runderleer en door de beschermende laag erover houdt het materiaal zijn kleur en vorm.”

www.sounleather.com