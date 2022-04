Een taal leren via een app, werkt dat? ‘Drie weken geleden ben ik begonnen met Oekraïens’

Holger Olofsen: ‘Ik denk dat het wel een misverstand is om te denken dat je met Duolingo een taal vloeiend leert spreken.’

‘Ook als volwassene leer je spelenderwijs toch het best’

Holger Olofsen (24) uit Noord leert Chinees, Portugees en 21 andere talen.

“Sinds anderhalf jaar doe ik fanatiek Duolingo. Inmiddels heb ik veel talen geprobeerd: Russisch, Chinees, Portugees, Noors. Maar ook Welsh, Hebreeuws, Hindi, Jiddisch, Oekraïens. Ik heb ze niet allemaal doorgezet, hoor. Maar van de meeste blijft er toch wel iets hangen; dat kan altijd van pas komen.

Ik studeer archief- en informatiewetenschappen dus ik houd me sowieso wel graag bezig met taal. Soms doe ik een lesje van een paar minuten, soms doe ik er tien achter elkaar. En op een gegeven moment wil je je streak (on­af­ge­bro­ken reeks, red.) ook niet kwijt, ik zit nu op 566 dagen. Het is dan een beetje verslavend: je pusht jezelf sneller om door te gaan.

De cursussen zijn niet zo saai als een les Frans op de middelbare school. Het is vaak een combinatie van luisteroefeningen, zinnen vertalen en woorden in de juiste volgorde zetten, met thema’s als eten, dieren, kleuren, en kleding. Ook als je volwassen bent werkt spelenderwijs leren toch het best.

Ik denk dat het wel een misverstand is om te denken dat je met Duolingo een taal vloeiend leert spreken. Je leert woordjes en basisgrammatica, maar heel diep ga je er niet op in. Het is een opstapje. Arabisch en Indonesisch zijn talen waar ik me nog niet aan heb gewaagd. Weer een heel nieuw alfabet. En Oekraïens is nu weer relevanter, misschien pak ik dat weer op.”

Nicki van Ingen Schenau en dochter: ‘Mimiko vindt het leuk om een perfecte score te halen en de confetti op het einde werkt ook goed.’

‘Je wil stiekem toch bovenaan de scorelijst staan’

Nicki van Ingen Schenau (45) en dochter (7) Mimiko uit Buitenveldert leren Japans.

“Samen met mijn dochter oefen ik Japans via Duolingo. Ik spreek het al, omdat ik er tien jaar heb gewoond. Mijn dochter Mimiko had, ondanks dat ze half Japans is, nooit wat met de taal, ze was wat betreft de Japanse cultuur een beetje recalcitrant geworden. Ze volgde wel wekelijks taallessen, maar echte vooruitgang boekte ze niet. Ik dacht: laten we Duolingo proberen. Inmiddels vraagt ze in de auto naar huis of we ‘zo weer Japans gaan doen’.

Het voordeel is dat je kunt kiezen hoeveel tijd je eraan besteedt: in vijf minuten heb je al een lesje klaar. Je gaat meteen de praktijk in en leert woorden en zinnen waar je direct wat aan hebt. Er worden herkenbare karakters gebruikt, met eigen maniertjes en een eigen stem, die telkens terugkeren. Daardoor ga je ook een beetje met ze meeleven.

Moeite kost het oefenen niet: Mimiko vindt het leuk om een perfecte score te halen en de confetti op het einde werkt ook goed. We hebben afgesproken dat als ze een hele week lang haar streak heeft volgehouden, ze weer wat tegoed krijgt voor een nieuw videospelletje.

Japans is een moeilijke taal, ik verkeek me er destijds in Japan enorm op hoe lang het duurt om het te leren. Met mijn bedrijf organiseer ik, nu vanuit Nederland, tours in Tokio. Het is dus wel belangrijk dat ik een beetje bijblijf. Het wedstrijdelement helpt enorm: door punten, maanddoelen en het zien van de voortgang van je vrienden, heb je een extra stok achter de deur. Je wil stiekem toch bovenaan de scorelijst staan.”

Aron Jubitana: ‘Inmiddels zou ik wel op mijn cv zetten dat ik basis-Noors spreek.’

‘Je hebt echt het gevoel: ik ben bezig en ik ga vooruit’

Aron Jubitana (22) uit Zuidoost leert Noors.

“Waarom ik twee jaar geleden nou aan Noors ben begonnen, kan ik niet eens echt zeggen. Ik vind de geschiedenis en de politiek interessant en ik dacht: taal is een goede manier om je ergens nog meer in te verdiepen. Ik doe het via Duolingo – ik heb Memrise ook geprobeerd, maar bij Duolingo krijg je veel meer feedback. Een balkje dat laat zien hoe ver je bent, en wanneer je weer punten krijgt. Daarom werkt dit ook veel beter dan een lesboek. Je hebt echt het gevoel: ik ben bezig en ik ga vooruit.

Ik studeer aan de UvA en werk bij Carré, dus ik moet nogal eens met de metro. Dat is een perfect moment om te oefenen, want wat ga je anders doen? Noors lijkt overigens best wel op Nederlands, Duits en Engels; veel meer dan je zou denken. Van Scandinavische talen denk je al snel dat alles abracadabra is, door hoe het klinkt. Maar als je het leest, herken je juist veel Germaanse elementen.

Er zijn niet zoveel mensen die Noors spreken in Nederland, dus je komt niet vaak iemand tegen met wie je kunt oefenen. Daar moet je wat actiever naar op zoek. Naast Duolingo heb ik dus ook wel ‘normale’ lessen gehad, maar het is echt de combinatie waardoor ik het zo snel heb geleerd. Inmiddels zou ik wel op mijn cv zetten dat ik basis-Noors spreek. Ik was afgelopen zomer in Noorwegen en toen had ik met mezelf afgesproken geen Engels te spreken, alleen Noors. Dat dat (bijna) helemaal is gelukt, voelt wel echt fijn.”

Jessie van Loon: ‘In drie weken heb ik zo’n 600 Oekraïense woorden geleerd, plus het alfabet en wat grammatica.’

‘Het leren is een hobby, de ultieme manier van ontspannen’

Jessie van Loon (44) uit Roosendaal leert Oekraïens, Turks en Spaans.



“Ik wilde altijd al een taal leren met een ander alfabet. Drie weken geleden ben ik begonnen met Oekraïens, via Duolingo. Eerder deed ik al Turks en Spaans, dus ik combineer de talen ook: Turks-Spaans, Spaans-Oekraïens, Turks-Oekraïens. En ik haal het niet door elkaar, dus mijn basis blijkt best goed.

In drie weken heb ik zo’n 600 Oekraïense woorden geleerd, plus het alfabet en wat grammatica. Ik oefen ook met Bluebird, 50languages, Linqq en Duocards. Het heeft veel meer zin om 4 keer 5 minuten te oefenen dan 1 keer 20 minuten, dan leer je veel meer. En ik luister podcasts: geen idee waar ze over gaan, maar zo raak ik bekender met de klanken, het ritme. Voor mij is het leren een hobby, de ultieme manier van ontspannen.

Aan het begin van het jaar was ik ziek. Mijn neefjes maakten zich vooral héél druk om mijn streak van 300: ‘Raak je hem dan kwijt?!’ Ja, helaas. Inmiddels ben ik weer redelijk op weg. Ik heb geen enkel spelletje op mijn telefoon, dus ik dacht dat ik niet gevoelig zou zijn voor die gamification. Toch speel ik nu ook strategisch om de meeste punten uit een level te halen.

Ik begon met Oekraïens om mezelf uit te dagen en vanwege de oorlogssituatie. Inmiddels heb ik een doel. Als ik een beetje Oekraïens kan verstaan en spreken, wordt het makkelijker om iemand die gevlucht is te helpen met Nederlands. Via Tandem ben ik op zoek naar een taalmaatje. Taaluitwisseling is denk ik veel leuker dan geholpen worden met Nederlands. Zo kun je echt iets voor elkaar doen.”