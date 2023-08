Een stijlvol nieuw begin: 4 tassen om je laptop mee te nemen naar kantoor of school

Zelf doen

Na jaren voor het werk met een laptop heen en weer te hebben gereisd, kwamen de dames van het Belgische Kaai tot de conclusie dat een elegante werktas waar een laptop in past, best moeilijk te vinden is. Ze besloten zelf aan de slag te gaan en runnen sinds 2017 hun eigen merk. Alle tassen bevatten bovendien slimme oplossingen voor je telefoon en sleutels, zodat je nooit meer iets kwijt hoeft te zijn.

Prijs: €645, www.kaai.eu

In de leer

Midden in de stad huist het tassenlabel Ted Louise. Naar eigen zeggen zijn ze het enige tassenmerk ter wereld dat al zijn producten maakt van Zeology-leer. Dit is leer dat compleet vrij is van schadelijke stoffen en ook het chemische proces om het leer te bewerken is duurzaam. Hierdoor is het materiaal volledig biologisch afbreekbaar. In het model Jordan zit een speciaal vak voor een 15 inch laptop.

Prijs: €339,99, www.tedlouise.com

Past altijd

Bij Smaak Amsterdam vonden we de genderneutrale laptoptas Adam. De tas heeft een aparte ruimte voor een 13 inch laptop. Wie op een maatje groter werkt kan de laptop kwijt in het middengedeelte van de tas. Ook in deze tas vind je verschillende vakken voor papieren en een waterfles. De Adam is verkrijgbaar in meerdere kleuren en heeft zilveren hardware. Voor liefhebbers van goud maakt Smaakt het model Jil.

Prijs: €339, www.smaakamsterdam.com

Met de Franse slag

Voor een werktas met een iets meer casual uitstraling kun je goed terecht bij Jerome Dreyfuss. De Fransman liet zich voor het najaar inspireren door werkkleding en de jaren negentig. Het komt terug in details als stiksels, contrasterende leertexturen en opvallende knopen. Voor een laptop – en een hoop andere spullen – raadt het merk zijn Roger aan. De tas heeft geen apart laptopvak, maar wel een speciale sleutelring zodat je deze tussen alle paperassen niet kwijtraakt.

Prijs: vanaf €790, www.jerome-dreyfuss.com