Een Running dinner langs vier Michelinrestaurants

Hans van der Beek doet elke dag verslag van feesten, presentaties en andere belangrijke bijeenkomsten in Amsterdam. Vandaag: Amuse tour van Masters of Fine Gastronomy.

Ik ben door de Masters of Fine Gastronomy uitgenodigd voor een wandeling door de stad. Langs vier Michelinrestaurants. Ik heb maar geen proviand voor onderweg mee.

De Amuse tour heet het en de aftrap is in The White Room in Krasnapolsky. De dresscode is tenue de ville: ‘leave your killer heels at home’, en dat is nu al een groot succes.

Tafelgenoot Gytha Bijlsma: “Wel lekker, een keer de hakjes niet aan.”

Dat kan ik me goed voorstellen. Zelf heb ik het minder getroffen: we drinken tijdens deze tour enkel champagne, en ik ben geen liefhebber. Dat zijn zo mijn problemen.

Opeens hoor ik een fluitje. Is dat daadwerkelijk een scheidsrechtersfluitje?

Jawel, het is Menno Born, onze ceremoniemeester. Hij vertelt over de Masters of Fine Gastronomy, een (zelfbenoemd) comité van aanbeveling dat topgastronomie selecteert, onder meer op meerwaarde voor de stad. Vandaag wandelen we langs hun eerste keuze.

Het is meteen tijd voor de volgende stop, het schema is strak.

We steken de Dam over, naar Bougainville in TwentySeven. “Dit was goed te doen,” zegt Elian van der Waals-Bosch bij de garderobe.

Hier eten we een amuse met Opperdoezer ronde, een mini-aardappeltje van boer Harm uit Opperdoes, die alleen levert aan Michelinrestaurants.

“Het zijn de verhalen erachter die het zo mooi maken,” zegt Bijlsma.

En door.

“Dit wordt een running dinner, met dit tempo,” zegt Sander Allegro. Dat is een walking dinner-grap, niet ongebruikelijk in deze kringen.

De tocht vervolgt. Een stukje Damstraat, hoekje Oudezijds Voorburgwal, naar Bridges in The Grand. Er zijn veel klachten over de motregen.

We herstellen met Rare, een champagne van Piper Heidsieck van 450 euro per fles. Roxanne Pinckers legt uit dat deze Rare pas acht keer is gemaakt, alleen in gekke jaren, bijvoorbeeld met exceptioneel veel regen en zon. Vandaag: rare. Uitzonderlijk.

“Dit is ook een uitzonderlijk gezelschap,” zegt François-Léon Van der Velden, een inkoppertje.

Ik drink champagne van 450 euro. Iets te veel koolzuur, maar dat ben ik.

De finish is Bord’Eaux in L’Europe, verreweg de langste etappe, en het regent nu ook stevig, maar ik gedij onder zware omstandigheden en als een van de eersten kom ik aan.

We drinken een glas in de wijnkelder van L’Europe, ook een plekje waar je niet dagelijks komt. De sommelier wijst een doos aan. Daarin zit een fles Romanée-Conti, rode wijn van 20.000 euro, een rondleiding door een wijnkelder kan niet zonder.

Daarna drinken we nog Rare uit 2002. In dat jaar heeft het tussendoor nog een nachtje gevroren. Deze fles kost 550 euro.

Zelfde verhaal.

Wat Amuse tour van Masters of Fine Gastronomy

Waar The White Room/ Bougainville/Bridges/ Bord’Eaux

Wie François-Léon Van der Velden, Roxanne Pinckers, Sander Allegro, Dick de Graaf, Marc Lubach, Gytha Bijlsma, Menno Born

Wanneer dinsdag 1 oktober, 17.00 tot 21.00 uur Drank en spijs ***

Sfeer ***

De Masters of Fine Gastronomy: François-Léon Van der Velden, Roxanne Pinckers, Sander Allegro en Dick de Graaff. Van der Velden: "Zoveel sterren, op zo'n kort stukje Amsterdam!" Beeld Hans van der Beek

Ceremoniemeester Menno Born, met zijn fluitje. "Voor op de fiets, zo is het begonnen. Nu heb ik hem altijd." Beste een goed idee. Beeld Hans van der Beek

Disgenoten Erieke Kuitert (Dutch Global Media), koninklijk kapper/visagist Marc Lubach, Gytha Bijlsma en Elian van der Waals - Bosch, beiden van Gassan Diamonds. Beeld Hans van der Beek

Interior designer Brigitte Merckelbach - Hamers, entrepeneur Michel van den Bergh en Jessica van Aken (Symbiose Agency). Bijkomen na de eerste etappe. Beeld Hans van der Beek

Advocaat Laurens Pit, zakenvrouw/Amsterdamse royalty Christine Kroonenberg, Chris voor intimi, en Roel Veltmeijer (Veltmeijer Group). Beeld Hans van der Beek