Een rondje verbinding: zomerwandeling langs oude gemeenschappen en nieuwe community’s

Voor deze zomereditie van PS zetten goede vrienden en plezierwandelaars Floor van Spaendonck en Gijs Stork een route uit die draait om de verbanden in de stad. Langs oude gemeenschappen en nieuwe communities, geliefde hangplekken en bijpraatclubs.

We beginnen bij de Oude Kerk, want hier loopt de hele zomer het project It’s OK... commoning uncertainties van kunstenaar Jeanne van Heeswijk, over ‘doubt and belonging’ – twijfel en je thuis voelen. Elke week nemen andere gemeenschappen en clubs de programmering over. In de tijdelijke kapel van kunstenaar Viola Renate is daarnaast kunst, performance en debat te vinden; zo komt de queergemeenschap van 22 juli tot 7 augustus in de kerk samen voor het programma van Queer Currents, samengesteld door de Mexicaanse curator, vluchteling en trans vrouw Alejandra Ortiz.

Beeld Ted Struwer

We lopen vanaf de Oude Kerk door het Wallengebied, dat gekenmerkt wordt door de diversiteit van de hier wonende groepen. Families en winkeliers, reizigers en sekswerkers, queers en de Chinese gemeenschap leven al eeuwen met elkaar zonder dat gentrificatie en vertrutting er werkelijk grip op krijgen. We stoppen op Zeedijk 68-70 bij de flagshipstore van streetwearmerk ­Patta, waar op gezette tijden rijen ontstaan tot aan de Geldersekade. Uren wachten op de nieuwste sneaker krijgt binnenkort een tegenhanger in de vorm van urenlang fietsen met Patta. Het merk is namelijk een eigen wielrenteam begonnen, om meer diversiteit op de fietspaden te krijgen. Wielrennen geldt nog altijd als een witte bezigheid, en om dat te veranderen werkt Patta samen met de fietsmerken Rapha, Cannondale, SRAM en DFNS. Zelf meefietsen? Hou Instagram­account @pattacyclingteam in de gaten.

Een andere sportieve gemeenschap vinden we achter het Wertheimpark, waar al honderd jaar korfbal wordt gespeeld door de vereniging Swift (Steeds Winnen Is Flink Trainen). Het sportveld wordt gedeeld met de 750 leden van tennisvereniging PST (Plantage Speelt Tennis). Aan de rand van het veld, buiten het hek, kunnen ook niet-leden de sportapparatuur beklimmen; hier komen dagelijks buurtgenoten samen om de spieren te strekken en bij te kletsen.

Op de Plantage Doklaan 8 is de eerste Amsterdamse broedplaats Plantage Dok gevestigd; op woensdag en donderdag geopend voor een maaltijd. De voormalige kerk en latere ambachtsschool werd in de jaren negentig betrokken door krakende kunstenaars afkomstig uit de roemruchte Graansilo. Inmiddels is het gebouw in bezit van de vereniging van gebruikers van het pand, die samen dertig woon- en werkruimtes hebben met ateliers voor decorbouw, muziek, meubelmakerij, kostuums, robots en audiovisuele kunst. De imposante kerkzaal, ooit gebruikt als gymzaal, is te huur voor evenementen en als repetitieruimte. We lopen verder over de Hoogte Kadijk, waar arbeidershuizen herinneren aan de gemeenschappen van mensen die werkten in de brouwerijen en op de scheepswerven. Nog steeds is de buurt hecht; zo is op initiatief van de bewoners het gemeenschappelijke speeltuintje geplaatst.

Beeld Ted Struwer

We steken over naar de Dapperbuurt, die vele buurtinitiatieven en groepen huisvest. Zoals in de Eerste van Swindenstraat, waar het Dapperhuis activiteiten aanbiedt, georganiseerd door instellingen als Prachtvrouw, Team Ed, Native Oost en Roads. Als we onder het treinspoor doorgaan naar de Javastraat dient de Marokkaanse gemeenschap zich glamoureus aan: kapper Bahia is favoriet vanwege de geweldige kapsels en de sfeer, delicatessenzaakjes en bakkers bieden alles uit de Noord-Afrikaanse en Midden-Oosterse keukens. Het Syrische hoogtepunt is de falafel van Tigris en Eufraat – en de tahinipers in hun winkel. In de keuken werken veel vluchtelingen, een gemeenschap die hier warm wordt opgevangen door eigenaar Ali Mohamed.

Geïnspireerd lopen we door de Indische buurt naar Ambonplein 79, waar het Nederlands Philharmonisch Orkest in de Gerardus Majellakerk is gevestigd. Deze voormalige rooms-katholieke kerk uit 1927 werd ontworpen door architect Jan Stuyt en maakte deel uit van een complex met woningen, een klooster, een pastorie en vier scholen. De Byzantijnse kerken die de architect tijdens een bedevaart zag, dienden als inspiratie en zijn terug te zien in de twaalfzijdige vieringtoren. Aan de voet van de kerk ligt café Thúskomme. Een Friese naam voor de buurthuiskamer, waar de liefde voor de provincie Friesland tot uiting komt in de gerechten.

We lopen naar de Valentijnkade en slaan rechtsaf om bij de eerste brug over te steken en verder de Ooster Ringdijk af te lopen richting de Amstel. Gemeenschappen van vogels, skaters en fietsers trekken voorbij. Bij de Linnaeuskade steken we over naar expositie- en gemeenschapsruimte Framer Framed. Tot 10 september is hier de expositie Tanah Merdeka van het Indonesische kunstcollectief Taring Padi te zien. Samen met collega’s en instellingen wordt er tijdens de expositie verder gewerkt aan de onderwerpen; bezoekers zijn welkom. Op de agenda staat onder andere ‘het concept land’.

Beeld Ted Struwer

Terug naar de Ringdijk die ons helemaal naar de Amstel leidt, waar we vervolgens rechtsaf langs het water lopen. In de voormalige garage aan de Weesperzijde 76 is Moskee Al Kabir gehuisvest, met een geloofsgemeenschap van honderden moslims. De moskee werd gesticht in 1972, toen een groepje ouderen samenkwam om te bidden, eerst in een kerkkelder, toen in de voormalige Cinetol en sinds 1982 aan de Weesperzijde. Aan de overkant van de moskee ligt een gedeelte van de Weesperzijde Playa, de groenstrook die zich de afgelopen zomers tot permanente picknick- en borrelstrook heeft ontwikkeld.

Beeld Ted Struwer

Het clubhuis van de Weesper Playa is sinds jaar en dag Roeivereniging De Hoop. Sinds 1952 staat het clubhuis van de roeivereniging op de locatie aan de Weesperzijde – voorheen was de club verspreid over vier locaties rondom de Sarphatibrug, de vereniging zweeft al sinds 1848 over de Amstel. Op de website van de club wordt melding gedaan van jongeren die illegaal infiltreren in het boothuis en het gedoogbeleid voor zonaanbidders en vlonderspringers; dit wordt oogluikend toegestaan als er niet geroeid wordt.

Beeld Ted Struwer

We stappen langs de Halvemaansteeg, die een lange geschiedenis kent. Legendarisch was in de vorige eeuw, rond 1978, Chez Manfred. De Victoria Bar werd door Manfred Langer omgetoverd tot wat toen ‘homobar’ heette en Het Parool oordeelde al snel: ‘de meest inne nichtenkit in town’. De zaak stond bekend om zijn gezelligheid, de Hollandse muziek en het happy hour – een nieuw fenomeen. Een jaar na de opening van Langers club iT werd het café verkocht; de clientèle bleef, maar enige vernieuwing bleef uit. Het wachten is op een verrassende impuls, allicht om er een queer clubhuis neer te zetten.



Vol inspiratie van alle gemeenschappen, gezelschappen en verbindingen lopen we langs de Kloveniersburgwal terug naar de Oude Kerk. Om het programma verder te verkennen in dit gemeenschapshuis, dat al acht eeuwen deze stad -verbindt.