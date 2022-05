Beeld Laura van der Bijl

A. Het seizoen schreeuwt groen en wij vinden meer dan genoeg bij een rondje Bosbaan in het Amsterdamse Bos. Het bos is aangelegd naar een ontwerp van stedenbouwkundige Jacoba (Ko) Mulder, net als het Beatrixpark. Er lag overigens een pleidooi van de fameuze schrijver/bioloog Jac. P. Thijsse aan het idee ten grondslag. Hij presenteerde al in 1908 het idee om een bos met gazons aan te leggen ten zuiden van de Nieuwe Meer.

Pas na de aanleg van de Bosbaan werd het omliggende gedeelte beplant. De hoofdentree naar het Amsterdamse Bos voert langs de plas water van 2200 meter lang waar vanaf 1934 maar liefst 15.000 mensen werkten om roeiers een wedstrijdbaan te bieden.

Het Boschplan was een werkverschaffingsproject dat door de overheid werd opgestart na de crisis in de jaren dertig toen de werkloosheid hoog was. Helaas werden die goede bedoelingen in de oorlogsjaren omgezet in dwangarbeid. Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog kwamen er in het bos voor politieke, Joodse en niet-Joodse gevangenen werkkampen. De Joodse gevangenen zijn uiteindelijk vanuit het bos vervoerd naar de concentratiekampen, waar zij bij aankomst vermoord zijn.

Behalve een expositie in de Boswinkel over deze tijd heeft kunstenaar Tim Mathijsen het werk Zitplastiek (2021) gemaakt. Dit verwijst naar deze niet meer zichtbare geschiedenis in het landschap. Het staat ten noorden van de Bosbaansluis.

B. We lopen linksom en treffen de Boswinkel waar naast de expositie ook alle informatie over het bos te vinden zijn. Uit het overzicht van activiteiten spreekt nog steeds de visie op het ontwerp van Jakoba Mulder, die ook wel de ‘juffrouw van het bos’ wordt genoemd. Mulder gaf waterpartijen, wegen, bospartijen en heuvels op de ontwerptekening aan en probeerde steeds de gebruiker te verbinden aan het groen. Zo schiep ze een ‘huiskamer in de open lucht’. Voor de kinderen ontwierp ze het Groot Kinderbad als een veilige, besloten wereld.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

Ook loop je hier langs het klimpark Fun Forest waar je via touwen, ladders en bruggen door de boomtoppen kan lopen. Verderop komen we langs het Dachau Monument, ontworpen door kunstenaar Niek Kemps. Het hele jaar heen steken er voorbijgangers bloemen in de heg om de slachtoffers van het concentratiekamp te herdenken.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

C. We stappen door en laten ons niet verleiden om het bos verder in te lopen, want voor ons uit lonkt het voormalige botenhuis aan de startkant van de Bosbaan. De blauw-witte gebouwtjes doen schilderachtig aan en je kan ze huren om te vergaderen met uitzicht over de hele Bosbaan. De organisatie verhuurt ook nog andere plekken in het bos, maar helaas niet om te logeren.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

D. We laten hier even het Bosbaanpad los om via een kleine omweg naar de pannenkoeken van Boerderij Meerzicht te lopen. Een feest van 55 soorten pannenkoeken wacht hier op ons, plus een pauw die rondstapt tussen de tafels. We hebben uitzicht op de wilde paarden en andere graseters. Voldaan lopen we naar de Nieuwe Meer en de pont die achter de boerderij liggen, een route om een volgende keer te nemen.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

E. Als we terugkeren naar het Bosbaanpad, treffen we vissers bij de ophaalbrug. Ze vissen op karpers met meelballetjes en hebben een zacht alarmgeluid bij de hengels om te waarschuwen als een vis zich heeft gemeld. Achter de vissers ligt het kunstwerk Bos Peel van kunstenaar Gabriel Lester. Het werk staat hier sinds 2020 en is gebaseerd op een eerder werk van Lester dat vlak bij het Bostheater in het Amsterdamse Bos heeft gestaan.

Het lijkt een speeltuig maar dat is het niet, het nodigt wel uit tot hangen, aldus de bezoekers die we daar treffen. Net als Gabriel Lesters kunst komt in juni ook een ander kunstwerk terug. De Amerikaanse kunstenaar Mark Bain bouwt bij de Grote Speelweide The Sky-Earth Observatory weer op, een podium dat geluidsoverlast in een positieve ervaring omzet.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

F. We lopen via het olympisch roeicentrum terug. De tribunes wachten op wedstrijden. In het verleden zijn wereldkampioenschappen en andere (inter)nationale roeiwedstrijden hier uitgevochten en behalve het oefenwater van de olympiërs is de baan ook het thuis van roeivereniging Okeanos. Zij hebben de eerstvolgende wedstrijden eind mei op de agenda staan. Tot slot lonkt het terras van Restaurant De Bosbaan met het groene uitzicht waar je van droomt.

Floor van Spaendonck en Gijs Stork, Gerrit Lamberts’ Amsterdam door Gijs en Floor, Uitgeverij Wbooks, €24,95.