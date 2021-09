Een Rolex voor een teddybeer: lukt het deze Amsterdammer zijn studieschuld ‘weg te ruilen’?

Max Koedijk: ‘Ik dacht: als ik op die manier verder ga, ben ik straks een veredelde autohandelaar.’

Soms heeft Max Koedijk het gevoel dat zijn 18-jarige zelf hem nu een stok in de wielen steekt. Als student leende Koedijk maximaal bij, zijn schuld liep in zeven jaar op tot zo’n 60.000 euro. “Ouderejaars vertelden dat de rente laag zou zijn en dat ik het over jaren kon terugbetalen. Met drie muisklikken was het geregeld. De consequenties had ik niet overzien.”

Een van de consequenties is dat Koedijk, die werkt als marketeer, beduidend minder kan lenen voor de aanschaf van een huis. “Soms ga ik even zitten nadenken over wat ik aan het doen ben en waar ik naartoe zou willen. Toen kwam ook het kopen van een huis voorbij. Bij het berekenen van een mogelijke hypotheek bleek dat ik vanwege mijn schuld 120.000 euro minder kan krijgen.”

Met het bedrag dat de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voorstelde aan maandelijkse terugbetaling, zou Koedijk er ruim dertig jaar over doen de schuld af te lossen. “Dat gaat niet gebeuren, dacht ik gelijk. Dan kan ik rond mijn zestigste misschien eens een huis kopen.”

Er moest ‘een stunt’ komen, dacht Koedijk, een alternatieve route om van de molensteen af te komen. De oplossing diende zich aan in het raamkozijn.

Het knuffeltje – 7,95 euro

Daar stond, op de vensterbank, een knuffeltje dat Koedijk had gewonnen bij een cadeautjesspel. Hij zou het beestje ruilen, en wat hij ervoor terugkreeg zou hij ook weer ruilen. “Op die manier moest ik binnen een jaar toch wel iets van 60.000 euro hebben, of in ieder geval in de buurt ­komen,” legt Koedijk uit.

Onder de gebruikersnaam stufi_strijder houdt hij zijn Instagramvolgers – inmiddels meer dan 4000 – op de hoogte van de laatste ontwikkelingen aan het ruilfront én zet hij zijn digitale waar in de etalage. De eerste ruil kwam echter tot stand op de werkvloer.

De computer – 350 euro

Op 1 maart begon Koedijk zijn ruilspel, op 2 maart had hij de knuffel ingewisseld voor een Mac Mini. “Een soort Macbook, maar dan zonder het book, dus alleen de computer zelf.”

Het knuffeltje liet Koedijk achter op het kantoor van zijn vorige werkgever. “In verband met een verhuizing stond ik samen met mijn baas wat op te ruimen, toen vertelde ik hem over mijn idee. Hij vond het vet en zei dat ik zo’n ding mocht meenemen.”

De telefoon – 400 euro

Ook de Mac Mini vond snel een nieuwe bestemming: een oude bekende van Koedijk liet via Instagram weten dat hij de computer wel wilde hebben. In ruil stuurde hij twee iPhones op. Omdat de dienstdoende postbode zelf zijn handtekening zette voor ontvangst en het pakketje achterliet in de gang waaruit dit vervolgens verdween, heeft Koedijk deze echter nooit in handen gehad.

“Dat was een tegenvaller. Mensen boden me van alles aan om te helpen, van een gesigneerd FC Utrechtshirt tot zelfgemaakte tepelkwastjes.” Uiteindelijk hielp een oud-collega Koedijk aan eenzelfde soort iPhone, zodat hij door kon. “Ik vond het wel zo eerlijk dat het om hetzelfde voorwerp ging.”

De motorscooter – 1200 euro

Gekleed in een leren jack en met een helm op het hoofd, sloot Koedijk de derde deal: de telefoon voor een Znen ­motorscooter. “De dochter van wederom een bekende wilde graag een iPhone, en hij had die motor nog staan.”

De auto – 1500 euro

Met de motorscooter ging Koedijk actief de boer op. In ­Facebookgroepen over motoren deelde hij zijn verhaal en bood hij het voertuig aan. “Ik werd echt helemaal kapot­gemaakt door de puristen in die groepen. Ze vonden het Chinese meuk, geen echte motor, zeiden dat ik aan het ­bedelen was.”

Toch zat er iemand tussen die er wel wat in zag. “Die stuurde dat hij een Ford Focus had staan met zo’n 130 duizend kilometer op de teller. Ferrarirood – althans, dat heb ik er zelf van gemaakt.” De ‘ijskoude airco’ en het ‘goede geluidssysteem’ trekken Koedijk over de streep: de Znen werd begin mei ingewisseld voor de Ford.

Het kunstwerk – 3000 euro

“Op Instagram vroeg ik mijn volgers waartegen ik de auto moest ruilen. Meerdere volgers vonden dat ik voor kunst moest gaan.” Op het sociale medium gaat Koedijk op zoek naar een kunstenaar en stuit op Frank Hollywood. Koedijk besluit een bericht te sturen. Hollywood blijkt geen behoefte te hebben aan de auto, maar kent wel iemand die hij er blij mee kan maken.

In een galerie in Oudewater wordt de deal beklonken; Koedijk laat de auto achter en gaat naar huis met een ­schilderij van 1 meter bij 1 meter 10. Kunstenaar Hollywood zou later in het ruilspel bovendien nog eens van waarde blijken.

Het horloge – 5000 euro

Ruilen is soms ook een kwestie van mensen aanspreken, van uitdagen, een lijntje uitgooien. Wanneer Koedijk op aanraden van zijn Instagramvolgers Amsterdam Vintage Watches benadert met de vraag of zij geen interesse hebben in het kunstwerk, reageert de horlogerie met een poll op hun eigen pagina: doen of niet?

Een fikse meerderheid van de volgers stemt voor, waarmee het lot van zowel het kunstwerk als het horloge ­bezegeld wordt. “Had ik ineens een Rolex te pakken,” zegt Koedijk met een lach.

De filmrol – ? euro

“Op de Rolex heb ik veel reacties gekregen,” vertelt Koedijk. “Mensen die het horloge wilden ruilen tegen een auto van 7000 euro, of tegen een kunstwerk. Maar als ik op die manier verder ga, dacht ik, ben ik straks een veredelde ­autohandelaar.”

Koedijk wil iets anders. Tijdens een brainstorm met Frank Hollywood, de kunstenaar met wie hij eerder ruilde, bedenkt hij dat een klein filmrolletje ‘een ervaring’ kan bieden ‘die je niet kunt kopen in de winkel’. Hollywood kent regisseur Jon Karthaus en gooit er een berichtje ­tegenaan.

Het is eind juli als Koedijk met het horloge bij Karthaus aanklopt. Laatstgenoemde heeft dan in Spanje net locaties gescout voor de remake van Costa en heeft een figurantenrol met tekst te vergeven. Koedijk laat het horloge bij de regisseur achter en keert met een cheque voor de rol huiswaarts.

De campagne – 15.000 euro

Vorige week, zo’n half jaar nadat Koedijk zijn ruilavontuur was begonnen met een knuffel, kondigde hij de achtste transactie aan. De filmrol gaat naar Rumag. U. kent. ze. wel; het mediabedrijf vergaarde bekendheid met snappy teksten op sociale media.

Een filmploeg van Rumag was in Spanje toen regisseur Karthaus bezig was met Costa. Koedijk: “Een van de presentatoren, René Watzema, zei toen dat het hem wel wat leek om mee te spelen. ‘Dat kan,’ zei Karthaus, ‘maar dan moet je iets met Max regelen.’”

Zo gezegd, zo gedaan. In ruil voor de rol krijgt Koedijk een reclamecampagne à 15.000 euro. “Er zijn veel ­bedrijven die Rumag hiervoor inhuren en daar grote ­bedragen voor neertellen, dus er is genoeg vraag naar.”

Vertweeduizendvoudigd

Met nog zes maanden te gaan heeft Koedijk er alle vertrouwen in dat het gaat lukken tot de 60.000 euro te komen. “De waarde van het knuffeltje is nu bijna vertweeduizendvoudigd. Als ik deze lijn doortrek, kom ik in de miljoenen uit. Dan betaal ik ook de studieschuld af van de mensen om me heen.”