Een ritje met de nieuwste nachttrein naar Amsterdam: ‘Meneer, als ik niet mee mag, kom ik niet thuis!’

Sinds kort rijdt wekelijks een nachttrein van Maastricht naar Amsterdam. Het Parool stapte in om de vroege vogels en de nachtbrakers, de Schipholreizigers en feestgangers te spreken. ‘Ik werd wakker van het fluitje en zag dat we in Den Bosch waren.’

Eens per week, op vrijdagnacht, vertrekt de nachttrein van Maastricht naar Amsterdam, en vervolgens terug. Het is de ­eerste trein in jaren die ’s nachts ons land doorkruist, sinds december vorig jaar, met eind­bestemming Schiphol.

Wie onvoorbereid in deze trein denkt te kunnen stappen, komt bedrogen uit. In Maastricht worden twee jongens al uit de trein geweerd omdat ze de benodigde app, Glimble, niet ­hebben gedownload. En ter plekke een kaartje kopen is te laat. Eén jongen duwt tegen de deur van de trein na een korte discussie met de ­steward en moet achterblijven. Gevolg is dat ook een andere jongen, die hij totaal niet kent, niet mee mag. Weliswaar ook zonder ticket, maar wel een jongen die rustig blijft en helemaal naar Amsterdam moet. Hij heeft pech.

Beeld Amaury Miller

Ook later deze reis hebben veel mensen per abuis bij de Nederlandse Spoorwegen een treinticket gekocht, en daarmee dat geld door de plee gespoeld. Het punt is juist dat deze trein van Arriva is, voornamelijk actief in het noorden, oosten en zuiden van Nederland. Het wapen van Limburg, de rode leeuw, prijkt trots op het treinstel, en op de muren van het treintoilet is een stukje lokale historie te lezen – over de ‘bokken en geiten,’ twee rivaliserende harmonieën.

Win-winsituatie

Arriva wil de macht van de NS doorbreken, aangezien de NS van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat steevast eerste keus krijgt om hun treinen over het Nederlandse spoor te laten rijden. Deze nachttreinen zijn een opstapje daartoe. In 2021 liet de Europese Commissie voor het eerst toe dat er vervoerders met ‘open toegang’ rijden, legt Arrivawoordvoerder Stefan Claessens uit: ze mogen hun eigen prijzen bepalen en met eigen treinen over het spoor rijden. Vervolgens diende Arriva bij de Autoriteit Consument & Markt een plan in voor één nachttrein van Limburg naar Amsterdam en één van Groningen naar Amsterdam, dat werd goedgekeurd. “Het is voor het eerst dat er zo’n trein in de nacht rijdt,” zegt Claessens.

Al is het dan maar eens in de week, midden in de nacht: het is een win-winsituatie. De trein is voor vele reizigers immers een gevalletje ‘je wist niet dat je hem nodig had, tot je hem nodig hebt,’ zo blijkt uit een nacht waarin Het Parool meereist.

01.01 uur

MAASTRICHT (2 UUR EN 7 MINUTEN TOT AMSTERDAM)

Twee Arriva-stewards komen aan met een karretje vol koffie. De vrolijke mannen van in de vijftig lijken zin te hebben in hun nachtdienst, allicht door de ‘ca-tering-kar’, zoals ze hem zelf noemen. Die is niet voor passagiers, maar puur voor eigen gebruik, want eer de trein terugkeert is het vijf uur ’s ochtends. Maar de nacht is nog jong.

De trein is geen doorsnee dubbeldekker, hij lijkt op een klein model sprinter. Ruim zat voor de vijf instappers in Maastricht. Op het perron staat Matthew (23), die niet met achternaam in de krant wil omdat hij ‘toch wel een slokje op heeft’. Hij draagt een grote zwarte hoed met groene rand van de grote Ierse bierbrouwer Guinness. Het is immers St. Patrick’s Day. “Ik ben al zo vaak gevraagd of ik Iers ben,” verzucht hij – hij is Schots. Op zijn zesde ging zijn gezin in Hillegom wonen, “vergelijkbaar met Amsterdam-Zuid, nogal kak.”

Matt. Beeld Amaury Miller

Hij neemt de trein tot Roermond, waar hij nu woont. Daar voelt hij zich meer thuis: “Toch wel door de taal. Ik maak soms fouten, zoals met ‘de’ en ‘het’. In het zuiden wordt dat meer getolereerd.” Hij heeft zijn eigen bedrijf als softwareprogrammeur, maar het is zijn grote droom ooit ambulancechauffeur te worden. “Als ik over tien jaar een paar miljoen heb verdiend met ondernemen, kom ik misschien wel weer terug naar de Randstad.”

01.17 uur

SITTARD (1 UUR EN 49 MINUTEN TOT AMSTERDAM)

In Sittard stapt Stan Jonkers (20) in. Hij is net ‘pilsjes gaan drinken’ met vrienden van school. Zijn huis ligt een kwartiertje treinen verderop, in Weert. Sittard voelt voor de eerstejaars student commerciële economie al ‘stads zat’. Hij is ook niet van plan om deze trein eens een stuk verder te nemen richting de Randstad. Te massaal, te groots. “Ik hou van simpel, ons-kent-ons, geen poespas. Als het maar gezellig is. En bij ons is iedereen welkom.”

Ondertussen dendert de duidelijk dronken Ricardo (30) langs. “Ik ga je een knuffel geven,” zegt hij tegen de steward. “Als je je gulp maar dicht doet,” antwoordt die. Daarna knoopt de steward een praatje aan met de Argentijnse Salvador Vincente (29) die naar Eindhoven moet, waar hij sinds twee jaar woont. “Cómo estás? Muy bien?” “Ik leer Spaans via Duolingo, nu kan ik mooi even oefenen,” zegt hij. Salvador had een vrijmibo in Maastricht: “Dit was de laatste optie om thuis te komen, maar als het aan mij had gelegen, was ik nog tot drie uur gebleven.”

Salvador Vicente. Beeld Amaury Miller

Collega’s Shannon Cuipers (28) en ­Steffie Pieper (36) hadden ook een netwerkborrel in Maastricht, in een tot bar omgebouwde kerk. “Deze trein terug was goedkoper dan een taxi; voor een tientje per persoon zijn we straks weer thuis!” zegt Shannon. Steffie gaat binnenkort met haar kinderen naar een concert van Flemming in de Melkweg in Amsterdam. Misschien is deze trein terug dan wel een goed idee, overweegt ze. Maar helaas: de eerste Arrivatrein terug naar Maastricht vertrekt pas weer om vijf uur ’s nachts. “Mijn ­kinderen zijn 8 en 6, dat is wat te laat.”

Het valt op dat in de Arrivatrein een andere sfeer hangt dan in veel NS-treinen. Die doen anoniem aan, de conducteur loopt misschien eens per rit langs. Hier zijn de twee stewards continu aanwezig. Ze maken een praatje, ze houden het overzicht in de trein en lopen heen en weer. Wie in de nachttrein wil instappen, kan bovendien niet langs het duo: er gaat ­telkens één deur open, waarna de stewards de kaartjes controleren.

Hoe werkt dat kaartje nu precies? Je moet de app Glimble downloaden, waarmee je een traject kunt opzoeken en vervolgens een nachttrein selecteert. Je betaalt 10 euro via je telefoon en krijgt een QR-­code die je aan de steward moet tonen. De beschonken Ricardo is inmiddels druk in de weer met het downloaden van de app, geholpen door de steward. “Ik had al een NS-ticket gekocht voor 5 euro, en nu moet ik dus nog een kaartje kopen voor 10 euro, een dure grap. Maar goed, ik kom zo tenminste wel thuis.” Dan vraagt hij aan een paar passagiers: “Wat hebben jullie gestemd? Ik op PvdA, mijn vader op BBB. Hij is niet eens boer!”

01.44 uur

WEERT (1 UUR EN 22 MINUTEN TOT AMSTERDAM)

De Turkse Yasin Güleç (33), die instapte in Maastricht, is onderweg naar Schiphol, opvallend genoeg zonder reisbagage. “Ik heb afgesproken met een Iraanse dame uit Amsterdam om op station Schiphol een nachtelijke koffie te drinken. Ik leerde haar laatst in de trein kennen, we waren vanavond aan het appen en besloten ­spontaan om af te spreken. Om vijf uur neem ik de trein weer terug.” Hoewel hij aan ons vertelt dat hij de app heeft gedownload, moet Yasin in Weert plotseling de trein verlaten en vanuit daar maar zien hoe hij weer thuiskomt. “Hij had toch geen geldig vervoersbewijs,” zegt de steward. Volgens hem zou de jongen een ­verhaal hebben opgehangen over een lege mobiele telefoon, waardoor hij het kaartje niet kon tonen. “Kijk, als je eerlijk tegen ons bent, willen we nog weleens barm­hartig zijn,” zegt de steward. “Maar als we beduveld worden, dan hebben ze geen ­respect voor ons en is het snel klaar.”

In Weert sjouwt een stel drie koffers de trein in. Kim (25) en Maarten (30) hebben al zes jaar een relatie. Het was liefde op het tweede gezicht, ze zaten samen in de band van een musical toen de vonk oversloeg. Zij reizen mee tot Schiphol en gaan naar Noorwegen. Wat ze hebben gepland? “Van alles. We gaan de sneeuwscooter op, met sledehonden mee, het Noorderlicht zien.” Maarten houdt er niet zo van om ver te ­reizen. “Spanje vind ik al een aparte bestemming, en ver weg genoeg.” Voor hen is deze nachttrein een uitkomst: ze wonen in Nijmegen en hebben hun vertrek minutieus gepland. Vanuit Nijmegen kom je namelijk helemaal niet op Schiphol, zo laat ’s nachts.

Kim en Maarten. Beeld Amaury Miller

“We gaan op reis en nemen mee… een Glimbleticket!” Manon (30) en Stijn Roothans (33) stappen uitgelaten in. Ze hoeven slechts één halte mee, naar Eindhoven. Vanavond bezochten ze een wijnbar in Weert, samen met hun ‘naar Limburg geëmigreerde vrienden’. Stijn: “Voor een ticket van een tientje konden we toch mooi een uurtje langer wijntjes blijven drinken!”

02.00 uur

EINDHOVEN (1 UUR EN 8 MINUTEN TOT AMSTERDAM)

In de lichtstad stappen Linda van Mulken (22), Jesse Vervuurt (22) en de iets verlegenere Martijn (29) gedrieën de trein in. Naar later blijkt is dit helemaal geen vriendengroep: Jesse is weliswaar het vriendje van Linda, maar Martijn is voor hen een onbekende. En hij heeft reden om zich enigzins te schamen en zonder achternaam de krant in te willen.

Martijn woont in Den Bosch. Rond 18.00 uur vertrok hij naar Amsterdam, naar vrienden die hij kende van de hotelschool. Op een gegeven moment trokken ze naar het Skatecafé in Noord. “Ik had een paar biertjes op,” zegt hij. Hij pakte om middernacht braaf de laatste NS-trein, maar dommelde in slaap. “Ik werd wakker van het fluitje en zag dat we in Den Bosch waren. Ik trok een sprintje, de deur stond nog op een kier, maar de deuren gingen alweer dicht.” Zo kwam hij in Eindhoven terecht, een halte verder.

Daar komt Linda – die overigens eerder vanavond ook St. Patrick’s Day vierde en een Guinnessvlag uit een café heeft gejat – in het verhaal. Linda kreeg in de loop van de avond sigaretten van een wildvreemde, maar wist niet wat ze ermee moest. Toen ze Martijn op het perron zag staan, heeft ze hem een enkele sigaret verkocht voor 5 euro.

Martijn is recidivist: het is hem al twee keer eerder overkomen dat hij in de trein in slaap viel. “Ik weet niet hoe het kan, man,” zegt hij desgevraagd. Als Martijn moet raden waar Linda vandaan komt, denkt hij België. Daar neemt ze enigszins aanstoot aan: ze is Limburgse, al woont ze nu drie jaar met haar vriend in Utrecht.

Linda studeert in Utrecht en zit bij drie studieverenigingen, omdat ze meerdere studies tegelijk doet: psychologie, cognitieve neurologie en liberal arts and sciences. “De Randstad is heel leuk voor een studentenperiode,” zegt ze, “maar uiteindelijk wil ik wel huisje-boompje-beestje.” Betekent het dat ze teruggaat naar Limburg? “Ja, plat Limburgs praten, carnaval vieren, daar hou ik van!”

Jos Schorlemans (79) breekt in het gesprek in. Hij zit op de vierzits aan de andere kant van het gangpad, zijn vrouw Cris (76) naast hem. “Wist je dat in het Limburgs een kinderwagen koetsjwagen heet?” Schorlemans is een echte Limburger: hij heeft een carrière op het Limburgse provinciehuis achter de rug. Als enige in Nederland heet dat provinciehuis ‘het Gouvernement’; Limburg is de enige provincie met een gouverneur.

Shannon Cuipers en Steffie Pieper. Zittend: Jos en Cris Schorlemans. Beeld Amaury Miller

De Schorlemansen wonen in Valkenburg aan de Geul, dat twee jaar geleden volledig overstroomde. De rivier die door het dorp heen stroomt, stond toen op een hoogte van 70 meter boven NAP. Veel huizen werden weggevaagd. Het echtpaar was gelukkig net maanden ervoor verhuisd naar een hogerop gelegen huis.

Ze zijn nu onderweg naar Schiphol voor een vlucht naar Abu Dhabi, om half zeven ’s ochtends. Daar begint een cruise langs Muscat, de hoofdstad van Oman, het Suezkanaal, Heraklion op Kreta, Athene, Palermo en Napels. “Allemaal plekken waar we al eens geweest zijn,” zegt Jos. Een cruise vinden ze heerlijk rustig. “Er is van alles te doen. Er is een zwembad, een theater, een gewone bar, een bar met dans.” Vroeger maakten ze busreizen in Thailand en Mexico, “maar je wordt doodmoe van het hangen in de bus.”

Vanmiddag zat het paar nog op het ­terras in Valkenburg, deze nacht hebben ze nog geen bed gezien. Voordat deze nachttrein bestond, zouden ze ’s avonds een hotel hebben geboekt in Amsterdam. “Maar ja, dan moet je toch om vier uur ’s nachts op om op tijd in te checken voor het vliegtuig. Dus dan is deze trein eigenlijk beter.”

Joris Mekes (52) uit Eindhoven is ook op weg naar de luchthaven, met een rugzak. “Ik ga mijn oudste kind opzoeken, die aan het rondreizen is in Colombia. We gaan er duiken en een meerdaagse wandeltocht maken in de bergen. Mijn vlucht vertrekt pas om elf uur ’s morgens, maar ik ben liever op tijd. Deze trein ging bovendien rechtstreeks en is ook nog eens keigoedkoop.”

Het is rond tweeën als vriendinnen Fabienne Noorlander (22) en Sanne van der Sterre (23) instappen op station Den Bosch, allebei op hoge laarzen. Ze wonen in Utrecht, maar waren drie uurtjes uit in Den Bosch voor een drankje met het zusje van Fabienne. “Het idee is dat we zo nog even doorgaan in Utrecht.”

Sanne van der Sterre. Beeld Amaury Miller

02.46 uur

UTRECHT (22 MINUTEN TOT AMSTERDAM)

Drukte en opschudding: we zijn het eerste station in de Randstad binnengereden. Twee Duitstalige jongens van in de twintig hebben een NS-kaartje: niet het juiste. Als de steward “Arriva, Arriva” roept, lijkt dat niet aan te komen, ze reageren opgefokt. De steward mag hen niet aanraken, klinkt het, maar de jongens houden telkens een voet tussen de deuren als ze bijna sluiten.

“Don’t touch my train!” roept de Arriva-­steward luid. “Geef me maar straf,” antwoordt de Duitse jongen. Naast hem staat Floor Brands (24), die smeekt: “Meneer, als ik niet mee kan, kom ik niet thuis in Amsterdam.” Na enig aandringen wordt zij, zonder ticket, wel de trein ingelaten. “Ik heb liever dat de jongedame veilig thuiskomt,” aldus de steward. Hij zegt niet bang te zijn voor dit soort opgeschoten jongens. “Ik heb jaren in de gevangenis gezeten. Mét sleutels.” Hij grijpt naar zijn borst en laat zijn bodycam zien, die constant aanstaat. Alleen de beelden van de laatste twee minuten worden telkens opgeslagen. Op zijn telefoon kan hij die beelden terugkijken. Als hij twee keer op zijn camera klikt, houdt deze de laatste twee minuten vast, plus alles wat volgt. Ook kan hij de politie bellen indien nodig, maar dat is nog niet voorgekomen.

03.08 uur

AMSTERDAM ZUID

De Amsterdamse Floor, die van een feestje komt in Utrecht, is zichtbaar opgelucht. “Ik had pas door dat het een ander soort trein was toen we op het perron opeens in de rij moesten staan. Bij de deur bleek dat je een aparte app moet downloaden voor een kaartje. Mijn fiets staat op station Zuid, waar deze trein stopt, anders had ik eerst naar Centraal Station gemoeten en vanuit daar met een nachtbus. Dit scheelt een hoop gedoe.”

Floor. Beeld Amaury Miller

Roos (23) wil niet met haar achternaam in de krant, want ze rijdt zwart. “Die man kwam naar me toe,” zegt ze, wijzend naar de steward, “en vroeg of ik een kaartje heb. Ik zei van niet. Hij vroeg of ik het ging kopen, en ik zei: ‘Ja hoor’. Toen is hij me vergeten.”

Ze was eveneens stappen in Utrecht: ze had een verjaardag en was niet van plan om zo lang te blijven. “Maar ik had mijn vriendinnen lang niet gezien.” In de 9292-app had ze gezien dat ze deze trein kon pakken. Wat het alternatief was geweest? Geen idee. “Ik heb er niet ongelooflijk goed over nagedacht.”

03.24 uur

SCHIPHOL

Op Schiphol zwaaien de stewards de Schorlemansen gemoedelijk uit. Ze zijn wel toe aan een bakkie. “Deze trein wordt straks weggerangeerd naar ergens op het spoor bij Hoofddorp, dan moeten we nog tot vijf uur wachten op de terugreis naar Maastricht. Wat cafeïne kunnen we nu wel gebruiken.”