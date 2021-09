Een potje schaken met buurtgenoten op het Haarlemmerplein

Beeld Jakob van Vliet

Schaken is weer helemaal in. Door de lockdowns en de Netflixhit The Queen’s Gambit wordt het denkspel volop gespeeld. En dat kan voortaan ook buiten op het Haarlemmerplein. Daar staan twee zwarte schaaktafels die voor iedereen te gebruiken zijn.

Het initiatief kwam van Marieke Diederen (35) van Schaak en Go-winkel Het Paard op de Haarlemmerdijk. Ze werd benaderd door Jesús Medina Molina (51) van Urban Chess. Hij zet zich in voor schaaktafels op openbare plekken, zoals Amsterdam al tafels heeft staan op onder meer het Max Euweplein, het Steve Bikoplein en naast de Johan Cruijff Arena.

Diederen verzamelde handtekeningen uit de buurt en ging in gesprek met de gemeente. “Wij wilden dit heel graag voor de buurtbewoners en klanten van de winkel. Schaken is leuk voor jong en oud, het is een spannend spel en goed voor de hersenen.”

Op het plein staan nu twee vaste tafels, om de hoek van de winkel van Diederen. Je kunt je eigen schaakstukken meenemen of ze lenen van Schaak en Go (€5 borg). Na sluitingstijd kun je daarvoor terecht bij café Spinoza even verderop. Deze informatie en de spelregels zijn te vinden als je de QR-code aan de zijkant van de tafels scant.

Afgelopen weekend zijn ze officieel in gebruik genomen door schaakfanaat en vaste klant Tex de Wit. Er was veel belangstelling en dat smaakt voor Diederen naar meer. “Ik zou het leuk vinden elk jaar een groot schaaktoernooi op het plein te organiseren.”

Schaken op het Haarlemmerplein

