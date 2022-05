Een potje pingpong en dumplings bij Pong, house of ping: ‘Je speelt met iedereen’

Beeld Sophie Saddington

Voor een fanatieke pot tafeltennis moet je bij Pong, house of ping zijn. Minder fanatiek? Ook dan ben je welkom voor een biertje, een liedje in de karaokebooth of een potje rond de tafel. De grote hal van Pong staat vol met twaalf pingpongtafels en rode statafels voor pitchers bier. De tafels worden verlicht door grote straatlantaarns en aan het plafond hangt een rode Chinese draak.

“Iedereen heeft wel eens gepingpongd, het is heel toegankelijk.” Kees Hunink (30) is eigenaar van Pong en fanatiek pingponger. “Ik ben aan het oefenen, want ik wil uiteindelijk niet te verslaan zijn. Als je tegen de barman speelt, moet je natuurlijk niet kunnen winnen.”

Voordat je een balletje slaat, kan je een hapje eten in het Aziatische streetfoodrestaurant. Je deelt gerechtjes als tofu teriyaki (€7,95) of dumplings (€6,95) met je vrienden. Daarna huur je voor vijf euro per persoon een tafeltennistafel.

Als je wilt bijkomen na een intensieve wedstrijd drink je de El Sandro (€8,50), een sportieve cocktail van Aa energy-drank met wodka. Na 22.00 uur gaat de muziek harder en wordt er free for all gespeeld. Tafels reserveren is dan niet meer nodig. “Dan is het net zoals op de camping. Je speelt met iedereen. Hoe leuk is het als twee groepen mengen in een potje rond de tafel.”

Voor de fanatiekeling organiseert Pong vier keer per jaar een grandslamtoernooi in de thema’s Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en US Open. Hunink: “Je doet in duo’s mee en bij Wimbledon moet je in het wit gekleed zijn.”

Pong, house of ping Jan van Galenstraat 315

