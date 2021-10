Een pompoen van 530 kilo aan het Singel: ‘Zelfs dronken toeristen respecteren de tuin’

De pompoen is gekweekt door de Nederlands kampioen pompoen kweken. Beeld Getty Images/iStockphoto

Hebben we hier te maken met een zwaargewicht?

“Absoluut, het is een pompoen van 530 kilo. Hij is in het oosten van het land gekweekt door een jongen die het Nederlands kampioenschap pompoen kweken heeft gewonnen. We hebben ’m met zes buurtbewoners uit een vrachtwagen getild. Sindsdien staat ie in de buurttuin aan het Singel, ter hoogte van de Korte Korsjespoortsteeg.”

Waarom?

“Ik kijk vanuit mijn huis uit op het Singel en stoorde me aan de hoeveelheid vuilnis die er gedumpt werd tussen de vuilnisbak en plaskrul in. Op een dag heb ik er elf plantenbakken neergezet en sindsdien blijft de troep weg. Iedereen lijkt de tuin te respecteren, zelfs dronken toeristen. In het voorjaar staat het er vol met tulpen, nu met pompoenen.”

Dat is een behoorlijke onderneming.

“Ik heb een achtergrond in de tuinbouw en heb in Aalsmeer gewerkt. Ik vind het leuk om het netjes te houden en krijg veel hulp uit de buurt. Eigenlijk vind ik dat de burgemeester mij een rol moet geven in de vergroening van de stad. Er zijn nog zo veel locaties waar je zoiets moois kunt maken.”

Eind deze maand is het Halloween, gaat het mes er dan in?

“Niet in het grote exemplaar, want die zakt dan als een pudding in elkaar. Wél in de tientallen kleintjes die eromheen liggen. Ik zou het liefst een evenement organiseren zodat we dat met de buurt kunnen doen.”

En wat gebeurt er met de grote pompoen?

“Tot ergens in november blijft de pompoen hier, daarna doneer ik ’m aan Artis. De olifanten vinden zo’n gigantische pompoen geweldig.”