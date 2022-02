Een podcast voor wie na Dry January nog steeds niet drinkt, want de volhouder zal worden beloond

Beeld Shutterstock

Wat maakt niet-drinken zo gezond eigenlijk?

“Zelfs een beetje drinken zorgt al voor een verstoring in je slaappatroon. Daardoor sta je vervelender op, begin je zooi te eten, heb je een rothumeur en ben je lamlendig. Het grootste cadeau van niet-drinken is een beter slaappatroon.”

Wat is een beetje drinken?

“Twee glaasjes voor het eten, een tijdens het koken, een bij het eten. Heel veel mensen zijn zulke grijsgebieddrinkers, en zelf hebben ze het niet in de gaten. Ik was zelf ook zo’n drinker.”

Tot u stopte.

“Dat was vijfenhalf jaar geleden, ja, voor die tijd was alcohol mijn vriend, mijn ontspanning. Inmiddels schreef ik er twee boeken over, Ontwijnen en De geest uit de fles, en nu is er dus onze podcast Wat wil je drinken?”

U maakt de podcast samen met voormalig Playboy-baas Jan Heemskerk, is hij een niet-drinkenspecialist?

“Jan en ik kwamen elkaar jaren geleden tegen op een vergadering en we herkenden veel in elkaar. Als je niet dronk, in die tijd, waren de reacties toch meewarig, je stond erbij als op een kinderfeestje met een mandarijn in je hand terwijl iedereen een Mars had. Nu lachen Jan en ik veel tijdens de podcast, we zijn hilarisch.”

Waarom zouden mensen na Dry January ook in februari niet drinken?

“Omdat je de voordelen van niet-drinken pas echt begint te merken als je het langer volhoudt. Iedereen moet het voor zichzelf bepalen. Jan wil bijvoorbeeld nooit meer drinken, terwijl ik drank zie als een verkering uit je jeugd, best vreemd om naar terug te keren.”