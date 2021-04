Een perfect huwelijk: radijsjes met boter

Samuel Levie gebruikt deze week radijs als hoofdingrediënt. Beeld Emma Levie

Als kind was ik de trotse bezitter van een moestuin. ­Achter de tuin van mijn ouderlijk huis was een braakliggend terrein. Daar hadden we een stuk grond van ongeveer vijf vierkante meter afgebakend met wat gebroken tegels en volgestort met aarde en compost. Vanaf februari plantte ik er onder begeleiding van mijn moeder allerlei gewassen. Tot mijn grote kleinejongetjesvreugde deden radijzen het altijd wonderwel.

Al vier weken na het zaaien oogstte ik prachtig rood-witte knolletjes. Helaas vond ik ze niet te vreten. Een peperige explosie die mijn kindertong niet aankon. Tot mijn moeder me leerde hoe zij in haar jeugd radijsjes at. Ze sneed ze doormidden, besmeerde ze met een klodder boter, strooide er een paar korrels knapperig zeezout op en hap. De boter legt een film in de mond, waardoor de scherpe tonen naar de achtergrond verdwijnen. Het zout brengt naast de radijzensmaak de zoetheid van de boter naar boven.

Toen ik als twintiger in restaurants werkte, serveerde ik vaak radijsjes met boter als een knipoog naar mijn jeugd. Simpeler kan niet.

Radijzen moeten kraakvers zijn als je ze serveert. Er zijn veel soorten radijzen (raphanus sativus). De meestvoorkomende zijn rood of rood met een witte punt, maar ik heb ook paarse, gele en witte gezien. Wie grote wil, gaat voor de grotere familieleden van de radijs, ­rammenas of rettich.

Verse radijzen herken je aan hun loof. Als het hangt en slap is, kun je de radijs in een ijsbadje leggen. Als het goed is, nemen de radijsjes het vocht op en worden ze weer knapperig. Fris uitziend loof kun je wassen en als salade serveren of opbakken.

Radijs en boter combineerde ik al op tientallen manieren door bijvoorbeeld ansjovis, uitgebakken kippenhuid, salie of gerookt zout door de boter te kloppen. Onlangs ontdekte ik dat radijsjes gebakken in bruine boter ook verslavend lekker zijn.