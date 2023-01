Een perfect gefrituurde frikandel waarvan de korst één is met de binnenkant

Eke Bosman kent elke frituur in de stad. Hij deelt zijn krokantste ontdekkingen.

Regelmatig krijg ik de vraag: wat vind jij nou de beste snackbar van Amsterdam? Eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat de beste niet bestaat, want onze lieve hoofdstad is rijk bedeeld met talloze uit­stekende snackbars. De ene heeft dit, de andere heeft dat.

Wel zijn er een paar snackbars die mijn hart sneller doen ­bonken, zoals de Patatza(a)k in Sloten. Deze tent ádemt liefde: op Tinder ben je dagen, zo niet weken bezig, maar in Sloten heb je je passie zo gevonden. Dat is vanwege het feit dat de frietpatatjes hier zo ontzettend krokant zijn, maar ook omdat Patatza(a)k naar mijn mening de beste frikandel heeft. Hij is op de seconde goed gefrituurd en de korst is één met de binnenkant, wat zorgt voor een overheerlijk mondgevoel. U begrijpt: dan heb je mij.

Vaak heb je van die frikandellen waarvan de korst al na een hap los zit, en dan is de samenhang tussen de korst en binnenkant net zo problematisch als Nick met Simon erbij.

O, en als u er toch bent, neem er dan ook even een kaassoufflé bij. Want laten we eerlijk zijn, met die voornemens ging het al niet de goede kant op, toch?

Patatza(a)k

Langsom 5

ma-zo 11.30-20.30 uur

