Een paar uur eerder kropen de maden nog over de muurtegels

Er viel een enorme last van zijn schouders zodra hij de badkamer instapte. Hij keek rustig om zich heen en nam de ruimte goed in zich op. Hierna haalde hij een aantal keer diep adem via zijn neus. Alles straalde en de akelige lijklucht was verdwenen. Een compleet ander gezicht dan een paar uur geleden, toen de maden nog over de muurtegels kropen.

Zijn vader had een paar dagen met hoge temperaturen op de badkamervloer gelegen. Het was een grimmig gezicht – zo wil niemand zich zijn vader herinneren. Al het vuil in de badkamer deed hem zichtbaar verdriet. Hij zat met veel vragen. Waarom lag er zoveel lijkvocht op de vloer? Had zijn vader geleden? En waarom waren er zoveel maden?

Dit was de eerste keer dat hij zoiets meemaakte. Zonder erbij na te denken had hij het aanwezige vuil direct geassocieerd met een akelig en pijnlijk overlijden. Schrik, verdriet, weemoed – er ging, kijkend naar het vuil, van alles door hem heen. Niet wetende dat het vuil een natuurlijk gevolg was van het ontbindingsproces dat ieder lichaam ondergaat na overlijden.

Nadat hij de badkamer goed bekeken had, raakten we aan de praat. Van de politie had hij weinig informatie gekregen. Het betrof een natuurlijk overlijden, meer werd hem niet verteld. Nadat ik alles had opgeruimd, was mijn inschatting hetzelfde. Ja, het zag er verschrikkelijk uit, maar tegelijkertijd ook ‘normaal’ gezien de omstandigheden omtrent het overlijden.

Een onopgemerkt overlijden bij hoge temperaturen is nu eenmaal een akelig gezicht door de grote hoeveelheden vrij­ komende lichaamsvloeistoffen.

“Ik dacht dat mijn vader veel pijn had geleden, maar nu ben ik gerustgesteld,” zei hij opgelucht. Daarna bedankte hij ons. Oprecht, uit het hart en met heel zijn wezen.

Zelden in mijn leven heb ik zulke dankbaarheid ervaren. Ik werd er stil van. Voor mij was het ‘gewoon werk’. Ook dat korte nagesprek was daar een standaard onderdeel van; we leggen uit wat we hebben gedaan en als er vragen zijn, beantwoorden we die.

Maar voor hem was het meer dan alleen een schoonmaak en een kort gesprek. Het was afsluiting. Hij kon met nieuwe ogen naar de badkamer kijken en het eerdere beeld van dood en verderf vervangen.

De volgende dag zou zijn vader worden begraven, de dag daarna zou hij met zijn vrouw op vakantie gaan. Zijn leven stond tijdelijk stil, maar nu kon hij de draad weer oppakken.

Beeld Tuğrul Çirakoğlu

Tuğrul Çirakoğlu maakt met zijn bedrijf schoon in extreme ­situaties. Hij vertelt de verhalen achter het vuil. Lees al zijn verhalen hier terug.