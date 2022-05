Een ode aan de Ajaxvrouwen: ‘Jonge meiden zien spelers om naar op te kijken’

Victoria Pelova: ‘We gaan het nu niet zoals bij de mannen weggeven, zeiden we tegen elkaar in de rust.’ Beeld Photo Ajax PRO SHOTS/Toon Dompel

Afgelopen maand namen de Ajaxdames revanche voor wat de mannenploeg niet lukte: ze versloegen PSV tijdens de finale van de KNVB Beker Vrouwen. Middenvelder Victoria Pelova speelt sinds 2019 bij Ajax en gaf de voorzet van het winnende doelpunt van Romée Leuchter.

Je hebt op je tweeëntwintigste de beker gewonnen, hoe voelt dat?

“Echt heel vet. De beker is – naast het kampioenschap en een basisplek in het Nederlands elftal – een van de doelen die ik wilde behalen. Ik ben enorm competitief en kan woedend zijn na een verlies. Vorig jaar verloren we tijdens de halve finale en huilde ik op het veld. Dat moest dit jaar niet nog een keer gebeuren.”

Dachten jullie na de 1-1 dat het lastig zou worden om te winnen?

“Ik verwachtte wel dat we zouden winnen. De spanning zet je op scherp en het publiek bracht een goede sfeer. We gaan het nu niet weggeven, zeiden we tegen elkaar in de rust. Na de 1-0 kakte het een beetje in, maar na de 2-1 hielden we onze voorsprong vast. De mannen hebben ons na afloop gefeliciteerd.”

Wat merk je van de groei van het vrouwenvoetbal in de afgelopen jaren?

“Meiden beginnen op jongere leeftijd en talenten vallen sneller op. Toen ik op mijn zeventiende bij ADO speelde, kwam er geen vrouwenvoetbal op tv. Nu wordt er meer uitgezonden en zijn stadions gevuld. Jonge meiden zien spelers om naar op te kijken. Het is nog steeds een gek idee dat ze dan met mij op de foto willen.”

Tegen wie keek jij vroeger op?

“Toen ik bij ADO begon, volgde ik het EK op tv. Het jaar daarop werd ik zelf opgeroepen voor het Nederlands elftal. Ik weet nog dat ik mezelf voorstelde aan Lieke Martens. ‘Hoi, ik ben Lieke,’ zei ze. En ik dacht: ja duh, ik weet echt wel wie jij bent.”