Een nieuwe hobby dankzij storm Poly: van omgewaaide bomen parkbankjes maken

Houten liefde in het Erasmuspark. Beeld Samo Groos

Het begon met een houten liefdesuiting, begrijp ik?

“Haha, ja. Mijn vriendin Amanda en ik trainen in het Erasmuspark, waar veel bomen omgevallen waren. Ik ben er op een ochtend wat eerder heengegaan en heb als verrassing een houten hart voor haar uitgezaagd. Ik probeerde eigenlijk maar wat. Ze vond het heel erg lief. Er kwam een Amerikaanse vrouw naar me toe lopen en die vroeg: ‘Are you an artist?’ Zij vertelde me dat ze een vriend heeft die aan chainsaw-carving doet, dat is blijkbaar best groot in Amerika.”

U bent nog geen volleerd houtzager, had u al wel een kettingzaag?

“Pas net! Ik wil voor mezelf gaan klussen en had me laatst ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het leek me een bruut ding om te hebben, maar ik had niet gedacht dat ik hem zo snel al zou gebruiken.”

Het smaakt dus naar meer.

“Ja. Ik vond het zo leuk dat ik dacht: waarom ga ik niet kijken of ik bankjes kan maken van omgevallen bomen? Dan kunnen die weer mooi in het park staan, hebben we er nog wat aan. Dus nu, als ik door het park loop, denk ik: ik kan dat maken, en dat, en dat. Ik weet de regels omtrent zulke dingen eigenlijk niet echt, maar ik denk dat ik het maar gewoon ga doen en als verrassing neerzet.”

Dus het Erasmuspark staat binnenkort vol met spontaan gezaagde houten bankjes?

“Nou, wie weet. Eerst maar kijken of het lukt. Maar het kan wel een terugkerend iets zijn: zelf de stad weer een stukje mooier en leuker maken, na zo’n storm die juist schade aanricht.”