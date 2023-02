Een miljoen te besteden en nog steeds geen huis: ‘We zijn een keer met drie ton overboden’

De zoektocht naar een huis vergt geld, geduld en incasseringsvermogen. Een serie over de huizenjagers van Amsterdam: met welke dromen begonnen ze, en welke zijn daar nog van over? Nuria zoekt naar een droomhuis waar ze definitief met haar gezin kan blijven wonen, maar ook met een flink budget lukt dat niet.



Nuria Rodriguez (40) krijgt vaak te horen dat ze minder kieskeurig moet zijn: zij en haar man Daan de Groot (36) hebben met ruim een miljoen euro een flink budget, maar zijn toch al meer dan een jaar, met aankoopmakelaar, op zoek naar een ruime benedenwoning in Amsterdam. “We hebben sinds juli 2021 minstens tien biedingen gedaan, op allerlei woningen: huizen die een flinke renovatie nodig hebben, instapklare woningen, oude en nieuwe huizen. Maar we worden steeds overboden,” zegt Nuria. “Ik dacht dat het makkelijk zou worden met ons budget. Maar zelfs in dit segment hebben we flinke concurrentie, ook al koelt de markt af. We zijn zelfs eens met drie ton overboden.”

Droomhuis gezocht

Nuria en Daan ontmoetten elkaar in Spanje – haar thuisland – en woonden en werkten er een tijd voor ze in 2012 naar Amsterdam verhuisden. Ze willen niet meer weg. “We hebben hier een leven opgebouwd, onze kinderen van vier en twee zijn hier geboren. We voelen ons hier thuis,” zegt Nuria. “Bovendien is het een goede uitvalsbasis. Ik reis veel voor mijn werk bij de Europese Commissie en vanuit Amsterdam ben je overal zo.”

Hun eerste gezamenlijke huis in de stad was een kleine studio, daarna woonden ze vier jaar in een huurwoning. In 2016 kochten ze, na een zoektocht van anderhalf jaar, het appartement van 90 vierkante meter in De Pijp waarin ze nu nog wonen. De locatie is prachtig, zegt Nuria, maar hun droomhuis is het niet. “Thuiswerken doen we in een slaapkamer, de kinderen delen één kamer en parkeren in de buurt is onmogelijk. Ik droom van een huis met vier kamers. Op Funda zoeken we naar woningen van 120 vierkante meter of meer, met drie slaapkamers, een kleine kantoorruimte en een tuin op het zuiden. Ik kom uit Spanje, dus veel licht vind ik ook heel belangrijk. Die wensen hadden we ook al in 2016.”

Onmogelijk in Amsterdam met dat ­budget, concludeerde hun toenmalige makelaar. Ze konden hun wensen maar beter even parkeren en kopen wat wél mogelijk was. “Op basis van dat advies, en omdat onze makelaar de verkoop­makelaar kende en om die reden dacht meer kans te maken, hebben we ons hui­dige huis gekocht, ook al was het niet helemaal wat we zochten. Nu zouden we zo graag dat droomhuis vinden waar we definitief kunnen blijven wonen.”

Woonkamer. Beeld Jakob van Vliet

Makelaarmaffia

Het stel heeft al een paar keer een bod ­uitbracht, maar werd steeds overboden. Erg frustrerend, zegt Nuria, die elke dag op Funda kijkt. “Elke keer bekijk ik de ­plattegrond, zie ik al voor me hoe we de indeling van het huis kunnen aanpassen, en elke keer loopt het weer uit op een teleurstelling. Dan zijn we er weer twee, drie weken helemaal klaar mee, voordat we verder kijken.”

Dat het biedingsproces ondoorzichtig is, vindt ze ook vervelend. “Als de ver­koopmakelaar zegt dat iemand anders meer heeft geboden, moet je dat maar ­aannemen,” zegt ze. “Er is geen manier om erachter te komen of dat klopt. De kans bestaat dus dat je te veel betaalt terwijl dat niet nodig was.” Of je loopt er juist een huis door mis, weet ze uit ervaring. “Over een huis dat we heel mooi vonden, zei onze makelaar vorig jaar: als je 50.000 euro meer biedt, is het van jullie. Maar wij dachten: ja, misschien krijgen de andere bieders dat ook wel te horen. Dat spelletje van de makelaarmaffia wilden we niet spelen, dus we bleven bij ons bod. We werden het niet. Achteraf hadden we spijt dat we niet toch meer hadden geboden. De rente is nu alweer zo gestegen dat de maandlasten voor een vergelijkbaar huis nu veel hoger zouden zijn.”

Nuria en Daan houden er rekening mee dat ze mogelijk weer water bij de wijn zullen moeten doen. “Een dakterras in plaats van een tuin of een bovenwoning in plaats van een op de begane grond overwegen we ook. En we hoeven niet per se in De Pijp te blijven, maar we gaan niet naar Amstelveen, zoals onze makelaar voorstelde. We hebben daar bezichtigingen gehad, maar het is toch niet wat we willen. Met ons budget moeten we toch iets kunnen vinden in Amsterdam.”

Keuken. Beeld Jakob van Vliet

Wie Nuria Rodriguez Gomez (40), werkt bij de Europese Commissie, en Daan de Groot (36), gedragswetenschapper

Wonen in een appartement in De Pijp (90 m2)

Zoeken een lichte, ruime woning (> 120 m2) met vier slaapkamers in Amsterdam

Beeld Laura van der Bijl

Wooncarrière 2012 Museumkwartier

2012 Centrum

2016 De Pijp