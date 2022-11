Een literaire voorbeschouwing van het WK in Qatar

Beeld Tess Kievit

Wat is er alternatief aan jullie voorbeschouwing?

“We gaan niet nóg meer zeggen over waarom Jasper Cillessen niet meegaat naar Qatar, maar gaan filosoferen over welke verhalen, boeken en gedichten we later over dit WK gaan lezen. Rondom elk toernooi ontstaan er fabels, legendes en (anti)helden. Daar gaan we op vooruitblikken.”

Gaan voetbal en literatuur goed samen?

“Jazeker. Een goede schrijver vindt in elke gebeurtenis meerdere lagen, en daarnaar hoef je in het voetbal vaak niet ver te zoeken. De maatschappelijke lading van een wedstrijd, toernooi, club of speler haal je niet alleen uit beelden of statistieken; woorden geven daar betekenis aan.”

Over wie zou jij willen schrijven?

“Bijvoorbeeld over Sadio Mané, de grote sterspeler van Senegal die afgelopen week geblesseerd raakte. In de hoop hem op tijd fit te krijgen hebben ze zogenoemde ‘heksendokters’ in de hand genomen, naar Afrikaans gebruik. Bijzondere verhalen om uit te diepen.”

Wat staat er woensdag op het programma?

“Verschillende voetballiefhebbende schrijvers zullen gedichten en columns voordragen en we gaan met elkaar in gesprek over wat we nou aanmoeten met dit schimmige WK. Maar welke verhalen moeten er verteld worden en wat kunnen we leren? Er is ook een pubquiz!”

Heb je naast het evenement nog tips voor liefhebbers?

“Kijk verder dan de autobiografie van Zlatan en lees boeken over het spel achter het spel. Sport is populaire cultuur, maar ook een representatie van wie wij als mens zijn. Neem A New Formation van Calum Jacobs: een socio-cultureel boek over wat zwarte spelers hebben betekend in het Britse voetbal. Goed, en leerzaam voor de hele maatschappij.”