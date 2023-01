Een levensgrote nieuwjaarswens op een luttele 5x5 centimeter

Kunstenaar Jan Paul Kruimel: ‘Groen is de kleur van hoop.’ Beeld Jan Paul Kruimel

Kunt u uitleggen wat we zien?

“Een penning in kunstporselein. Op de ene zijde zien we de wens die ik voor dit jaar uitspreek: Hope for peace. Wij hopen op vrede. De hokjes waar die tekst in staat, slaan op de hokjesgeest die op de wereld heerst. Iedereen heeft zijn eigen hokje, maar sommigen willen ook het hokje van een ander hebben. In vier hokjes zitten vredesduiven, die een olijftakje in hun bek hebben en dezelfde boodschap uitdragen.”

En de andere zijde?

“Daar staan de eerste letters van alle maanden van het jaar op, en het jaartal 2023. Daarmee verduidelijk ik dat vrede niet makkelijk te bereiken is. Het kan even duren, we moeten geduld hebben.”

Een aantal boodschappen dus, op toch maar 5x5 cm.

“Het idee van hopen op vrede bedacht ik al rond mei, de directe aanleiding daarvoor was de oorlog in Oekraïne. Maar er zijn nog veel meer conflicten. Noord- en Zuid-Korea, nog altijd in oorlog. Of Noord-Ierland, waar na de Brexit de spanningen tussen katholieken en protestanten weer oplaaien. De wereld zal ook nooit vrij zijn van conflicten, en vrede overal zal nooit lukken. Maar het streven moet daar wel op gericht zijn, vind ik.”

Zit er nog een boodschap in die ik heb gemist?

“De penning is – afgezien van de vredesduiven – groen. Groen is de kleur van hoop, dat had ik opgezocht. Ik heb nu een serie van zeven penningen gemaakt en ik zou er nog meer kunnen gieten. Wij kunnen als mens maar weinig bijdragen maar we kunnen het wel proberen, dit is dan mijn bijdrage.”

Geïnteresseerden in de penning kunnen Jan Paul Kruimel mailen, op jpkruimel@xs4all.nl.