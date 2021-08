Een kookprogramma met Paris Hilton? Ze weet niet eens hoe bieslook eruitziet

Culinair journalist Mara Grimm bespreekt de laatste eettrends. Deze week: Cooking with Paris.

Ooit was het mijn favoriete tijdverdrijf op regenachtige dagen: kookprogramma’s bingen. Van Nigella Lawson tot Hugh Fearnley-Whittingstall, het keek allemaal even lekker weg. Inmiddels zijn er zo idioot veel kookprogramma’s dat het bijna een godsgeschenk is dat het eindeloos blijft regenen. Bíjna, want helaas worden veel van die shows allang niet meer gemaakt door even geestige als ervaren koks, maar door influencers die weliswaar overlopen van volgers, maar nou niet echt van vakkennis.

Wil je iets fatsoenlijks zien, dan moet je eerst langs allerlei kokende huppelkutjes zappen. Met als hoogtepunt (of beter: dieptepunt) Paris Hilton. Haar Cooking with Paris is sinds een paar weken te zien op Netflix.

Dat Paris niet bepaald God’s gift to intellect is wisten we natuurlijk allang, maar je zou verwachten dat iemand die is opgegroeid in de beste hotels ter wereld en met een leger aan privékoks op zijn minst het verschil weet tussen een kreeft en een biefstuk.

Dat valt tegen. Sterker, Paris weet niet eens hoe bieslook eruitziet of hoe ze de afzuigkap aankrijgt.

In de eerste aflevering zien we haar in de supermarkt in een knalroze rodeloper-jurk, op knalroze hakken en met een knalroze Chaneltas. Ze doet inkopen voor babyblauwe glittermarshmallows die ze wil maken. Dat kan ze uiteraard niet, maar gelukkig krijgt ze hulp van Kim Kardashian.

Je snapt: dat wordt één groot drama. Net als alle andere afleveringen. Paris die steeds in een andere jurk en op nog hogere hakken wil laten zien hoe onnozel ze is. Ze draagt witte kanten handschoentjes als ze beslag maakt, snijdt een ui met een met parels bezette zonnebril op en roert in haar pannen met Swarovskikookspatels. Op zich had dat allemaal best geestig kunnen zijn, maar zelfs dat is het niet.

Lang verhaal kort: ik heb zo snel mogelijk doorgezapt naar de laatste aflevering. Daarin serveert Paris steak met Chanel-cocktailprikkers, laat ze vol trots truffelboter met een Guccilogo zien en voert ze haar hond een lepel kaviaar. Het toppunt van rijkdom – maar mijn god, wat een armoe.

