Een koekje door de brievenbus: Hollands genieten, geheel volgens de lockdowntrend

Culinair journalist Mara Grimm bespreekt de laatste eettrends. Deze week: koekjes door je brievenbus.

Het is en blijft het toppunt van Hollandse zuinigheid: één koekje bij de thee. Negen van de tien keer gaat de trommel daarna als de sodemieter weer dicht, want stel je voor dat iemand een tweede pakt. Zo bezien is het best gek dat geen land ter wereld zo’n grote diversiteit in koekjes heeft als Nederland. Van mijn collega Jonah Freud leerde ik dat er zelfs tijden zijn geweest dat het onder bakkers bijna een sport was om een eigen koekje te bedenken.

Honderden soorten zijn er inmiddels, en er blijven koekjes bij komen. Tijdens de coronacrisis zijn er in Amsterdam zelfs allerlei nieuwe koekenbakkers opgestaan. Zij verkopen hun koeken geheel volgens de lockdowntrend niet in de winkel, maar versturen ze per post of bezorgen ze per bakfiets – bijna zonder uitzondering in een vrolijke verpakking.

De koekjes van Cookie Casa, het bedrijf van de Amsterdamse Lauren de Vries, zitten bijvoorbeeld in zilverkleurige, holo­grafische doosjes. Ze zijn groot, dik en een beetje cakey. En de smaken? Die zijn allesbehalve klassiek: miso met pecannoten bijvoorbeeld, en pure chocolade. Of pretzel met espresso en haver.

Ook Amanda Bingham stortte zich vanaf de eerste lockdown op koeken. Bij haar bedrijf Summer Friday in De Pijp kun je elke maandag om 17.00 uur bestellingen doen voor het weekend erop. Elke week zijn er nieuwe smaken, zoals Brown Butter Chocolate Chunck en ­Bourbon Pecan Dark Chocolat. Origineel, en vooral: geschikt voor de die hard zoetekauw.

En dan is er nog Moosehead Bakery.

Hun koekjes worden geleverd in baby­blauwe blikken. De smaken zijn wat ingetogener – pure chocolade met gezouten karamel of melkchocolade met walnoot, bijvoorbeeld – maar dat maakt de koekjes niet minder lekker. Integendeel zelfs.

Overigens hebben al deze koekjes een grote gemeenschappelijke deler: ze zijn stuk voor stuk reusachtig. Ideaal voor iedereen die maar één koekje bij de thee mag.