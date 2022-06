Een kapsalon is een prima plek voor een foto-expositie

Beeld SHIRA KOOPMAN

Exposeren bij de kapper, dat kan ook. Sterker, een kapsalon is een prima plek om als kunstenaar je werk te laten zien. Klanten zijn zelden meteen aan de beurt, dus hebben ruim de tijd eens goed te kijken. Bij hairstylist Nika in de Kerkstraat (‘a unique private club, where your name is always on the guest list’, aldus de website) laat fotograaf Shira Koopman werk uit haar serie Weeds Woods Wander zien.

De meeste foto’s hangen ‘gewoon’ aan de wand, andere staan in een lijst in de vensterbank, zodat ook voorbijgangers ze kunnen bekijken. Fijne straat, de Kerkstraat, maar hij kan wel wat groen gebruiken. En daarin voorzien de foto’s van Koopman, waarop vooral planten zijn te zien, met name van de onkruidvariant.

Zelf zegt ze over Weeds Woods Wander: “Ik heb een fascinatie voor de natuur: onkruid, brandnetels en groen waar veel van is en daarom als ‘gewoon’ wordt gezien. Ik blijf graag op een op het eerste gezicht niet zo interessante plek rondhangen totdat ik dingen ga zien. Wat is gewoon? En wanneer is iets bijzonder?”

Op zondagen, als er bij Nika niet wordt geknipt, kan de tentoonstelling wel worden bekeken en is de fotograaf zelf aanwezig.

Nika, Kerkstraat 144, zondag 12.00 tot 17.00 uur, t/m 9 juli