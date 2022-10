Een jonge topsporter binnen het gezin: ‘Onze vakanties plannen we om de wedstrijden heen’

Binne Brok (17)

Atletiektalent Binne (r) met zijn vader Roy Brok. Binne: ‘Ik ben nooit gepusht.’ Beeld Daphne Lucker

Vader Roy Brok, tennisleraar en atletiektrainer

Woonplaats Ankeveen

Sport atletiek, horden 400 meter

Doel Olympische Spelen

Binne wist al snel dat een individuele sport het best bij hem past; door zijn vader Roy belandde hij in de atletiek. “Hordelopen is echt een vak apart. Je moet een bepaalde lengte hebben en lef om er zo hard mogelijk overheen te springen. Dat ligt me wel.”

“Het EK in Parijs was echt heel bijzonder om mee te maken,” zegt Binne. “Ineens liep ik in het TeamNL-pak en stond ik tussen al die mensen waar ik al zo lang tegenop keek. En dit seizoen werd ik tweede op de NK senioren, maar ik zat een tiende van de WK-limiet af, dus vond ik het moeilijk om ervan te genieten. Op het NK junioren kon ik dat wel; toen had ik mijn grootste concurrent er net uitgelopen.”

“Het mooie aan de 400 meter horden is dat je nooit weet wat er kan gebeuren,” vervolgt hij. “Het is altijd spannend, omdat het bij elke horde kan misgaan. Soms kan bij een race alles goed voelen, en loop je toch langzamer dan in een andere race waar je meer lef toont maar waar wel wat foutjes in zitten. Mijn ouders hebben me altijd gesupporterd en ik ben nooit gepusht.”

Roy Brok: “Als gezin groei je mee met je sportende kind. Zo stemmen we ons schema op Binne af en vakanties plannen we om zijn wedstrijden heen. Binnes moeder Marika, zijn broer Jens en ik gaan zo vaak mogelijk kijken.”

“School vond het juist leuk dat ik zo veel aan sport deed, zegt Binne. “Als ik eerder weg wilde, kon dat zolang ik voldoendes haalde. Ik vond het vooral stressvol in toetsweken, maar ik heb wel mijn vwo gehaald.”

Binne: “Ik heb niet echt het idee dat ik topsporter ben. Maar ik word nu wel eens uitgenodigd op Papendal. Ik hoop dat me dat volgend jaar ook lukt. Dan kan ik in Wageningen studeren en op Papendal trainen. Nu wil ik eerst in juli 2023 naar het EK en dan wil ik ook het podium pakken.”

Amély Carrière (17)

Roeitalent Amély en haar moeder Shang-i Carrière. Amély: ‘Omdat ik echt enorm van roeien houd, vind ik het nooit een opgave om te trainen.’ Beeld Daphne Lucker

Moeder Shang-i Carrière, IT-manager

Woonplaats Hoofddorp

Sport roeien, RV Het Spaarne

Doel WK onder 19, volgend jaar

Amély roeit vanaf haar tiende; haar vader nam haar van jongs af aan mee. Inmiddels doet ze aan wedstrijdroeien en zit ze zo’n zes keer per week in de boot. Het liefst in de dubbel vier zonder stuur.

“Eigenlijk heb ik nooit een harde keuze gemaakt om te gaan wedstrijdroeien,” vertelt Amély. “Ik ben langzaamaan in een soort flow gekomen. We hebben nu een groepje waarmee we elk jaar steeds meer trainen zodat we nog sterker en beter worden. Dit jaar had ik echt een wow-moment. We lagen in Italië aan de start van het WK en ik zag die bergen op de achtergrond. Toen wist ik: hier doe ik het allemaal voor.”

“We plannen onze gezinsvakanties om de wedstrijden heen,” zegt Amély’s moeder, Shang-i Carrière. “Dus dit jaar waren we bij het EK in Varese. Maar we hebben een beperkt aantal vakantiedagen, dus het lukt niet altijd,”

“Omdat ik echt enorm van roeien houd, vind ik het nooit een opgave om te trainen,” aldus Amély. “Hoewel we in de winter veel binnen trainen; dan mis ik de wedstrijden en het buiten zijn. Ook tijdens corona was het afzien, toen we alleen thuis op de ergometer konden.”

Shang-i: “Dat roeien hebben de kinderen van hun vader. Amély’s broertje Max is 11 en roeit ook al. Zelf roei ik niet, dat wil ik ook niet. Ik wil het aan tafel ook weleens over iets anders hebben. Gelukkig is er een rustdag per week en dan eten we met zijn vieren. We proberen zoveel mogelijk te faciliteren voor Amély. We brengen en halen bijna altijd. Maar voor school moet ze alles zelf regelen. Het is echt haar keuze.”

Amély zit op een LOOT-school, speciaal voor kinderen die op hoog niveau sporten. “Zo heb ik mijn examen over twee jaar verdeeld. En toen de belangrijkste wedstrijd precies in mijn SE-week viel, hebben ze een paar SE’s (schoolexamens die meetellen voor het eindexamen, red.) verplaatst.”

Amély: “De eerste droom is het WK onder 19, volgend jaar. Daarna misschien de Olympische Spelen, maar dat is nog ver weg. Misschien wil ik wel naar Amerika om te roeien en te studeren. Daar ga ik dit jaar rustig over nadenken.”

Max van Hilst (18)

Rugbytalent Max (r) en zijn vader Sacha van Hilst. Beeld Daphne Lucker

Vader Sacha van Hilst, personal trainer

Woonplaats Huizen

Sport rugby, Rugbyclub ’t Gooi, Rugby Academy

Doel op het hoogste niveau rugbyen

Max zat eerst op judo en kwam via zijn oppas op rugby. Vanaf zijn zesde begonnen de wedstrijden. Max: “Ik moest kiezen of ik naar de Rugby Academy wilde of naar een gewone middelbare school in Huizen. Het werd de Rugby Academy. Vanaf dat moment werd het best serieus. Ik trainde vier keer per week op school en twee keer op de club, en speelde een wedstrijd in het weekend.”

“Het mooie aan rugby vind ik dat ik al mijn energie erin kwijt kan. En het respect en de discipline spreken me aan. Omdat het een teamsport is, is er ook meer gezelligheid dan bij een individuele sport. Wij drinken weleens een biertje na de wedstrijd.”

Vader Sacha van Hilst: “We hebben hem vrijgelaten in zijn keuze. Maar als hij ervoor wilde gaan, vonden we wel dat hij er ook dingen voor moest laten. We zijn wel een echt sportgezin. Max’ moeder, Marie Josee, heeft op hoog niveau gedanst. Ik heb serieus atletiek beoefend en onze dochter Romy deed ook atletiek tot ze geblesseerd raakte. Nu geven we allebei personal training. En ik ben manager van Max’ rugbyteam.”

“Tijdens corona lag alles stil, dat was wel echt balen,” zegt Max. “En meteen daarna scheurde ik mijn kruisband, vlak voor het EK onder 18. Dat was een enorme tegenslag. Ik was net twee weken in Engeland om te rugbyen en te studeren, maar ben toen teruggekomen om te herstellen. Het heeft me mentaal wel sterker gemaakt.”

“Nu ben ik weer helemaal fit. Ik ben ook totaal niet bang dat mijn kruisband nog eens scheurt. Binnenkort vertrek ik opnieuw naar Engeland. Maar niet om mijn studie te halen, rugby staat op één. Ik wil gewoon het hoogste niveau bereiken. En in november hoop ik naar het EK onder 20 te gaan.”

Nick Luijten (18)

Schaatstalent Nick en vader Klaas Luijten. Beeld Daphne Lucker

Vader Klaas Luijten, vastgoedadvocaat

Woonplaats Amsterdam en Amstelveen

Sport schaatsen, 1500 meter, KNSB Talent Team

Doel het beste uit zijn schaatscarrière halen

Schaatsen is Nick met de paplepel ingegoten. “De eerste keer was op natuurijs en vanaf mijn zesde nam mijn vader ons altijd mee naar de Jaap Edenbaan. Ik vond het meteen leuk. Ik ben gewoon heel competitief, en ik houd van afzien.”

Klaas Luijten, zijn vader: “De eerste wedstrijdjes waren steevast om zeven uur ’s morgens. Nu zijn we allebei geen ochtendmensen, maar we deden het toch.” Nick: “Dat met zijn allen zo vroeg staan wachten op het startschot, had ook iets bijzonders. En als je onder een bepaalde limiet reed, mocht je naar de volgende afstand.”

“Soms hadden we 150 kilometer gereden voor een wedstrijd en dan maakte Nick in de eerste rit een valse start,” zegt Klaas. “En in de volgende rit viel hij. Dat heeft best wat impact op het gezin. Vooral als je ’m ziet vallen, gaat dat door merg en been. En bij alle wedstrijden appen we voortdurend de tijden door naar Nicks moeder Marieke. Iedereen leeft mee.”

Nick: “Ik heb dit jaar mijn havodiploma gehaald op een gewone middelbare school. Ze waren heel flexibel en dachten altijd mee. Ik vond het wel fijn om niet altijd tussen topsporters te zitten. Ik ben zo’n twaalf uur per week bezig met schaatsen. Dat is exclusief reistijd naar ijsbanen zoals in Heerenveen.”

“Kerstvakanties stonden voor Nick in het teken van een schaatswedstrijd in Inzell,” zegt Klaas. “Ik ging daar altijd met Nick en zijn broertje Merijn heen om te schaatsen en te skiën. Nu heeft Nick elke zomer trainingskampen, iets meer vrije tijd zou wel fijn zijn.”

“Een bijzonder schaatsmoment was toen ik op mijn veertiende in Inzell onder de magische veertig seconden reed,” vertelt Nick. “En toen ik geselecteerd werd voor het KNSB-selectieteam. Dat was tijdens corona. Omdat er geen wedstrijden waren, kon ik me niet bewijzen. Toen heb ik de coach van het talententeam gebeld en gezegd dat ik wilde laten zien hoe goed ik was. Dat is gelukt. Nu ben ik begonnen met mijn hbo-rechtenstudie en ga ik heel hard trainen om alles uit dit schaatsseizoen te halen.”