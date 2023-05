Een interieurwinkel speciaal voor kinderen op de Overtoom

Open - Decor for Kids - 25/05/23 Beeld Hannah Bults

Decor for Kids is als een snoepwinkel voor kinderen; alleen wordt er geen suikergoed verkocht, maar meubels en designobjecten. Kleurrijk en veelal in ronde vormen.

“Dit is een paradijs voor kleintjes,” zegt Hidde Versteeg (29), brand manager van Decor Amsterdam. “Ze vinden het geweldig, want alles is op hun lengte afgesteld, ze bevinden zich voor eventjes in een miniwereld.” De winkel verkoopt kleine meubels, van een beige kleine velvet bank (€598) tot een gele klamboe (€89,99) en een tapijt in de vorm van een tijger (€309) – bedoeld voor de pasgeboren baby tot kinderen van tien jaar.

Terwijl de kinderen aan het spelen zijn met het mini-kookfornuis (€229) of bedden (vanaf €559) aan het uitproberen zijn, kunnen ouders genieten van een kop koffie in de keuken midden in de zaak. Uiteraard is er ook limonade voor kinderen.

Op aanvraag worden er door Decor for Kids ook hele kamers ontworpen. “Veel mensen die een kindje verwachten, hebben hun handen vol aan de zwangerschap en willen niet te veel nadenken over welk behang of wiegje ze in de kinderkamer willen hebben,” zegt Versteeg. “Zij vragen dan aan ons of wij de kamer volledig willen ontwerpen en installeren. Zo wordt elke keer weer iets unieks neergezet.”

Versteeg zou de winkel niet luxe willen noemen. “Het ziet er misschien zo uit, maar de bedoeling van Decor for Kids is om toegankelijk te blijven voor een groot publiek. En het woord luxe schrikt mensen af.”

