Een ideaal moment voor een bordje lente: ontdek de beste nieuwe kookboeken van dit voorjaar

Recepten van een groentevrouw, een culinaire bestseller uit de 17de eeuw of toch liever macrobiotisch: negen nieuwe kookboeken voor de lente. Beeld ellen mandemaker

Izakaya

Tim Anderson

Izakaya zijn de tapasbars van Japan. Je kunt er na je werk even stoom afblazen en daarbij een drankje en hapje nuttigen. Vroeger werden in izakaya vooral glaasjes sake achterovergeslagen, naar verluidt zijn het meer en meer plekken geworden waar ook kan worden gegeten. Auteur Tim Anderson kennen we van Japaneasy en Vegan Japaneasy, boeken die gretig aftrek vinden omdat ze de Japanse keuken toegankelijk maken. Zo ook dit boek. Hoewel ik me afvraag of ze in Japan ‘met whisky geflambeerde mosselen in dashiboter’ eten, is het wel een combinatie die uitnodigt tot uitproberen. In meer recepten wordt de Japanse keuken de westerse kant opgetrokken, dat levert interessante en toegankelijke gerechten op.

Good Cook, €27,50

Insane

Vanja van der Leeden

Als iemand mij vijftien jaar geleden had gezegd dat er een Nederlands kookboek op de markt zou komen met de titel Insane, zou ik diegene totaal insane hebben verklaard. Hoezo zou je een kookboek Gestoord noemen? Misschien is het beter om de woorden even uit elkaar te halen en moeten we In Sane zeggen, ofwel Met Verstand (vrij vertaald). Inhoudelijk is het een beetje van beide. Er staan zowel foto’s in die kant noch wal raken als die helemaal tot the point zijn. Zo ook met de gerechten. Het is een persoonlijk boek van Vanja van der Leeden. Ze heeft een dubbelzinnige relatie met eten, zoals ze zelf zegt. Het boek moet je aanspreken, het is zeker niet doorsnee.

Nijgh & van Ditmar, €35,-

Groenten

Mari Maris

Groentevrouw Mari Maris, bekend van de sublieme Groentebijbel heeft een nieuw boek met de titel Groenten. Het weegt bijna 2,5 kilo en telt ruim 500 pagina’s. Kortom, voor een leven lang groenten koken. De recepten zijn ingedeeld op groentesoort, wat erg prettig werken is. In het colofon staat dat de teksten, recepten, fotografie én styling van Maris zelf zijn. Dat is bijzonder, want hoe dan? Met die foto’s waar ze in vrolijke zomerjurkjes op staat? Het is een boek dat als het eenmaal op je aanrecht ligt, daar nooit meer vandaan hoeft. Je kan het elke dag weer doorbladeren en gebruiken. Je gaat dan vanzelf over naar een veel creatiever gebruik van alle groentesoorten die in ons land verkrijgbaar zijn.

Nijgh & van Ditmar, €42,50

Uit de keuken van Xi’an Famous Foods

Jason Wang

Achter dit boek gaat een mooi verhaal schuil. In de winter van 2005 opende de Chinese immigrant David Shi een winkel in New York. Vanuit een piepkleine keuken ging hij gerechten maken en verkopen aan mensen die voorbijliepen. Omdat hij afkomstig was uit de stad Xi’an werd de winkel bekend onder de naam Xi’an Famous Foods. Grootheden als chef Anthony Bourdain ontdekten de winkel en gingen rondvertellen hoe heerlijk het eten daar was. Toen volgden de foodbloggers en auteurs van eetgidsen, en nu zijn er inmiddels acht zaken in New York. Het noedelgerecht waar ze echt wereldberoemd mee zijn geworden is Liang-pi. In het boek staat het recept helemaal uitgeschreven, maar het vereist wel enige handigheid. De recepten uit de West-Chinese keukens zijn opgeschreven door de zoon van de oprichter.

Fontaine Uitgevers, €35,-

De verstandige kock

Marleen Willebrands

In februari ontvingen de auteurs van het boek Het excellente kookboek van doctor Carolus Battus uit 1593 het Professor J.M. van Winter-stipendium. De Stichting Gastronomische Bibliotheek reikt deze prijs jaarlijks uit aan een onderwerp van onderzoek waarbij een aspect van de geschiedenis van eten en drinken centraal staat. Onlangs verscheen het volgende deel: De verstandige kock. Een culinaire bestseller uit de 17de eeuw. De oorspronkelijke tekst is geheel in dit boek opgenomen met daarbij een hertaling naar deze tijd. Achtergrondinformatie, uitleg van keuken- en tafelgerei en daarbij nog twintig recepten die voor de hedendaagse keuken bewerkt zijn. Een zeer lezenswaardig boek met opvallend veel inspiratie om ook nu nog in de keuken te gebruiken.

Sterck & De Vreese, €29,95

Plantaardig

Alexander Gershberg

Alexander Gershberg is geboren in Rusland en opgegroeid in Israël. Vijftien jaar geleden verhuisde hij (voor de liefde) naar Amsterdam. Zijn carrière begon ooit als danser, maar ik krijg zo het idee dat dit een aanslag op zijn lijf was. Hij begon zich bezig te houden met zijn voedingspatroon en het afgelopen decennium heeft hij daar zijn beroep van kunnen maken. Gershberg is macrobiotisch, hij volgt een eetpatroon dat in de jaren zeventig van de vorige eeuw enorm populair was. Inmiddels zie je, schoorvoetend weliswaar, dat de aanhang van de macrobiotiek weer groeit. Gershberg kookt plantaardig, met vooral veel Japanse invloeden. Vanwege zijn afkomst schrijft hij in het Engels, zijn recepten worden vervolgens in het Nederlands vertaald. Dat levert hier en daar wat lelijke zinnen op. Maar een macrobiotisch kookboek hadden we al jaren niet meer en is zeer welkom.

Bertram + De Leeuw, €29,95

De makkelijke bakplaat

Rukmini Iyer

Het volgende boek van de uitermate populaire kookboekenauteur Rukmini Iyer, waarbij dezelfde formule is gebruikt als bij zijn andere boeken, die wereldwijd met miljoenen over de toonbank gaan. Er gebeurt echter iets geks in dit boek: van sommige gerechten is geen foto gemaakt (niks geks aan), maar daarentegen staan er hier en daar wel foto’s in van gerechten die ik niet terug kan vinden. Mocht je een van de vorige boeken van Iyer al hebben stukgekookt en toe zijn aan nieuwe recepten, dan kan je met deze makkelijke en bijna altijd zeer smakelijke receptuur het repertoire uitbreiden. Er zijn veel auteurs die proberen mee te liften op het succes van Iyer, maar die zijn – terecht – minder succesvol.

Becht, €25,-

Moeten, mogen en uitsloven

Paul en Kas de Leeuw

Niks leuker dan samen met je kinderen een (kook)boek maken. Ik spreek uit ervaring en snap als de beste dat Paul de Leeuw samen met zijn zoon Kas aan dit project is begonnen. Van de papa weten we al jaren dat hij niet alleen heel graag eet, maar zeker ook heel graag achter de pannen staat. Van zijn zoon Kas weten we dat nu ook. Weinig zo lastig als een kookboek van een bekende Nederlander. Iemand als presentatrice Yvon Jaspers mag nog zoveel kijkers hebben voor haar tv-programma, als ze een boek over de Scandinavische keuken maakt, komt dat uit de lucht vallen en wordt het een flop. Dat de De Leeuwen thuis lekker eten staat buiten kijf, dat het heel anders en of vernieuwend is... tja, dat niet echt. Leuk boek voor jonge mensen en fans.

Nijgh & van Ditmar, € 30,-



De vega atlas

Isabel Boerdam

We zijn net een weekje te laat, want de Week zonder vlees was vorige week. Met deze week, een initiatief van Isabel Boerdam, wordt opgeroepen om in elk geval een week per jaar helemaal geen vlees te eten. Dat kan natuurlijk elke week, maar de mens is een kuddedier, dus we doen dat graag met z’n allen tegelijk. De datum van verschijnen van het nieuwste boek van Boerdam, zo aan het begin van de vleesloze week, is dan ook niet voor niets. Maar we kunnen er zeker veel langer plezier van hebben: De vega atlas geeft 160 vega(n) recepten van over de hele wereld. Klasiekers werden vega gemaakt, zoals oma’s (tofu) gehaktballetjes bij de boerenkool en bobotie waaraan vegagehakt wordt toegevoegd.

Carrera, €35,-