Een huis kopen was volgens de bank plots geen optie meer: ‘We hadden rood gestaan op een inactieve rekening’

De zoektocht naar een huis vergt geld, geduld en incasseringsvermogen. Met welke dromen begonnen huizenjagers en wat is daar nog van over? Mariska en Collin kregen na hun bod vervelend nieuws van de bank.

Mariska Snijdewind (37) trok direct na haar eindexamen van Venlo naar Amsterdam om te gaan studeren. Ze zwierf jarenlang van het ene naar het andere adres: “Al mijn spullen pasten in één koffer. Toen ik in 2013 klaar was met mijn studie en een baan kreeg, vond ik een benedenwoning in de Spaarndammerbuurt. Ik kocht het huis voor 130.000 euro en verkocht het zes jaar later voor 280.000. Vrijwel alle overwaarde ging in het nieuwe huis zitten.”

Collin van Ginkel (44) woonde al die jaren in zijn geboorteplaats Harderwijk. “Ik ben voor Mariska naar Amsterdam ­verhuisd. Aan de verkoop van mijn huis, dat ik een jaar voor de kredietcrisis aanschafte, hield ik na twaalf jaar exact 800 euro winst over.”

Honderd huizen per dag

Na een korte periode te hebben samen­gewoond in de Zaandijkstraat groeien ze uit de woning van 40 m2: zoontje Dexter wordt geboren. Mariska: “We besloten vrij snel om samen een benedenwoning te kopen in de Mercatorbuurt, maar vanaf dag één was ik daar niet relaxed. Ik wilde naar een rustiger buurt, ook voor Dexter.”

Mariska start een fanatieke zoektocht naar een ander huis, met een paar harde eisen: een benedenwoning, tussen de 85 en 100 m2 groot, met drie slaapkamers, in een rustige buurt. “Vooral die begane grond was belangrijk. Ik vergeet altijd alles en wil niet steeds de trappen op en af moeten rennen.” Collin zoekt mee, al bevalt de reuring in West hem wel. “Voor mij is Amsterdam leuk en nieuw, ik had nog wel een tijdje in deze buurt kunnen wonen.”

Beeld Jakob van Vliet

Ze bekijken zo’n honderd woningen per dag op Funda: van Noord tot Buitenveldert. Mariska: “De Watergraafsmeer had mijn voorkeur, helemaal toen mijn moeder van Venlo naar de Indische Buurt verhuisde. Hoewel ik ook een fantastische een­gezinswoning op het oog had in Diemen, voor ‘slechts’ 5 ton, mét een garage.”

“Fantastisch kut bedoel je!” zegt Collin. “Ik gaf het een kans: ik liep een uur rond, maakte praatjes, at shoarma bij de enige horecazaak. Maar ik kon me niet voorstellen dat ik óóit in Diemen zou wonen. Het voelde als een buitenwijk van Harderwijk.

Beeld Jakob van Vliet

Afgekoelde markt

Het gezin ging in mei van dit jaar op vakantie naar Indonesië, bij terugkeer leek alles 180 graden gedraaid, vertelt Mariska. “Oorlog in Oekraïne, de energiecrisis, de verdubbelde rente. Het maakt mensen voorzichtiger, de woningmarkt koelde wat af. Waar een woning eerst na een dag al weg was, konden we plotseling in alle rust nadenken.”

Nagedacht wordt er over een dubbele benedenwoning in een gezellige straat in de Watergraafsmeer. Collin: “We boden onder voorbehoud van vier weken. De Rabobank had ons verteld dat we op basis van ons beide salarissen konden bieden tot 1 miljoen, maar na een nadere zakelijke inspectie bleek dit niet mogelijk. Volgens de nieuwe berekeningen konden we nog maar de helft lenen. Allemaal heel frustrerend.”

De ouders van Collin bieden aan een hypotheek op hun afbetaalde huis te nemen om de koop alsnog door te laten gaan. “Maar ook dat had geen zin meer toen de bank liet weten dat uit een interne creditcheck bleek dat we rood hadden gestaan op een rekening die we niet eens actief gebruiken. Een huis kopen was volgens de bank plotseling helemaal geen optie meer. Ik kon wel janken.”

Beeld Jakob van Vliet

Mariska komt via via in contact met een hypotheekadviseur voor ondernemers, die het stel binnen twee weken alsnog aan een hypotheek helpt. Collin: “We hebben twee keer moeten overbieden en hebben uiteindelijk rond de 8 ton betaald. Bizar veel geld, het slaat eigenlijk nergens op voor een huis waar al 20 jaar vrijwel niets aan opgeknapt is. Ik wilde niet meer dan 1000 euro aan maandlasten, dat wordt 1600; ik zal dus nog wat harder moeten werken.”

In november verhuist het gezin. Ze kunnen wat kleine dingen opknappen, daarna is het geld op. Het huis in de Mercatorbuurt moet nog verkocht worden. “We hebben op Open Huizen Dag kijkers over de vloer gehad die interesse toonden, net als de bovenbuurvrouw. Er zijn gelukkig opties, al houden we er rekening mee dat we dit huis de komende tijd alsnog moeten gaan meubileren en verhuren.”

Wie Collin van Ginkel (44, eigenaar videogamebedrijf), Mariska Snijdewind (37, sectoranalyst) en Dexter (3,5) Wonen in Amsterdam sinds 2003 (Mariska) en 2019 (Collin). Hebben een koophuis in de Mercatorbuurt van 66 m2, aankoopprijs 436.500 euro, nu te koop voor 550.000 euro. Kochten een dubbele benedenwoning met tuin van 94 m2 in de Watergraafsmeer van rond de 8 ton.

Beeld Laura van der Bijl

Wooncarrière

Mariska

2003-2005 Ceintuurbaan

2005-2006 De Boelelaan

2006-2011 Schimmelstraat

2011-2013 Bilderdijkkade

2013-2014 Overal en nergens



Met Collin

2019-2020 Zaandijkstraat

2020-2022 James Cookstraat