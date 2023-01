Een hommage aan fantasy: waarom we zo van Star Wars en Harry Potter houden

Beeld EPA

Even kijken wat voor vlees we in de kuip hebben. Wat kiest u: Star Wars, Lord of the Rings of Harry Potter?

“Dan zeg ik toch Star Wars. Ik was zes jaar toen The Empire Strikes Back in de bioscoop kwam. Zonder enig gevoel van ouderlijke verantwoordelijkheid nam mijn vader me ermee naartoe. Dat maakte nogal indruk. Later las ik als tiener elk jaar religieus Lord of the Rings, maar Star Wars zit nog steeds diep.”

Waarom houdt u van dit genre?

“Mensen denken vaak dat fantasy zorgt voor escapisme, maar ik zie dat anders. Je ontsnapt de hele dag al aan de werkelijkheid. Door in een bedachte wereld op te gaan, ga je juist filosoferen over hoe jouw wereld is en hoe het anders zou kunnen zijn.”

Hoe ziet de hommage er donderdag uit?

“Het wordt een dialoog over fantasy en de fancultuur eromheen. We vragen ons bijvoorbeeld af wat fantasy met ons doet en hoe maatschappelijke veranderingen worden weerspiegeld binnen dit genre.”

Heeft u daar een voorbeeld van?

“Er komt met name bij witte mannen een groter bewustzijn dat zij het wereldbeeld wel heel sterk gedomineerd hebben, ook in dit soort genres. Dat is nu niet meer vanzelfsprekend. Zo staat in de Lord of the Rings-serie een vrouw centraal en zijn niet alle elfen vanzelfsprekend wit.”

Heeft u nog een fantasytip?

“Het werk van Nora Jemisin. Zij is een fantastische bedenker van spannende, mooie fantasyverhalen mét humor. En doordat Jemisin een zwarte vrouw is, komen er ook eens onderwerpen als het slavernijverleden aan bod. Niet op een didactische manier, maar in de verbeelding.”

De Balie, donderdag 19 januari, 20.30 uur, €14,-.