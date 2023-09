Een harmonieuze Indiase ratjetoe, dertig gratis lunches en zestig blikrecepten

Kees van Unen verzamelt de smakelijke nieuwtjes en pikante geheimen van de stad.

Nasmaak

Platte mix

Poha, pohe, poya, phovu, pawa, pauwa, pauaa, paunva: het zijn maar een paar namen die in omloop zijn voor rijstvlokken, of platgeslagen rijstkorrels. Geslagen, of platgerold eigenlijk – er zijn meerdere tech­nieken om ze plat te krijgen. In ieder geval geldt: eerst koken en dan in zachte toestand zo dun mogelijk krijgen. Dan drogen en klaar: te koop in gradaties van dunte en nogal breed toepasbaar.

In Proefwerk komen ze terug in de vorm van furandana, een populaire Nepalese dis die meestal als snack wordt gegeten. De bereiding ervan verschilt per streek, per dorp of zelfs per huishouden. In de basis komt het neer op het frituren van de rijstvlokken, waarna er noten, zaden, linzen, bonen en heel veel kruiden bij worden gegooid. Een ratjetoe, maar op de tong toch harmonieus. In Nepal staat het symbool voor de verschillen binnen de eigen bevolking die zich desondanks toch verenigd voelt.

Omfietsadres

Voor een ander

Wat Gratis eten en drinken Waar De VerbroederIJ, Johan van Hasseltweg 21

Vierendertig koffie, negen bier, dertig keer fris, dertig keer lunch en zo gaat de opsomming van Tania Spaans (46), oprichter van de VerbroederIJ, nog even door. Het zijn de uitgestelde bestellingen van afgelopen maand, gebaseerd op het Napolitaanse concept van uitgestelde koffie, caffè sospeso.

Het idee: de klant rekent vast een koffie af voor iemand die het niet kan betalen. Niet alleen koffie in dit geval, maar veel meer van het menu.

Een lief idee, vindt ook Spaans, en gasten doen er massaal aan mee, alleen is er een probleem: er komen veel te weinig mensen zo’n vooruitbetaalde bestelling gebruiken.

“Ze moeten een drempel over,” denkt Spaans. “Het gaat op vertrouwen en is bedoeld voor mensen met een smalle beurs, maar die bereiken we nog lastig. Terwijl: ons koffieapparaat hangt vól met ­uitgestelde bestellingen. Dus echt, kóm! Het is al betaald, bescheiden zijn is niet nodig, wees welkom.”

Tamtam

• Zaterdag 23 september: lunch of diner in de appelboomgaard van ’t Hof Ilpenstein, gekookt door Café Beurre, Cantine de Caron en Kikkie van de Prinsensluis.

• Joeri Nuijten is de nieuwe general manager van het vijfsterrenhotel Amrâth in het Scheepvaarthuis. Hij komt van het Fletcher Hotel.

• Net open: Gossler & Florin, een neo-­brasserie op de oude plek van ­Daalder (Lindengracht 90). Aan de chefs bar kijk je mee in de keuken.

Kookboek

Elke culinair verantwoorde keukenkast puilt uit van blikvoer. Want: makkelijk, lang houdbaar en vooral lekker. O ja, en zo móói ook vaak. Zestig blikrecepten met groenten, granen, peulvruchten en vis als basis, zoals pasta vongole of gyoza met krokante tofu.

