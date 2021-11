Een halve ui naast je bed: helpt dat echt tegen verkoudheid?

Beeld Shutterstock

‘Een halve ui naast mijn bed? Dat geloofden jullie?” Nou ja, zei mijn moeder terwijl ik aan de keukentafel zat te snotteren, het was een advies tegen een verstopte neus uit oma’s tijd – en het hielp niet níet. Kan een ui inderdaad verlichting bieden als je ’s nachts naar adem hapt?

Wel als je A. Vogel moet geloven. De tip staat op de website tussen de ‘do’s and don’ts bij een snotneus’. Ook Etos noemt de ui als klachtenverlichter, en zo vind je er meer. Maar de Holland Onion Association kan niets zeggen over de werking van de ui bij verkoudheid. Een woordvoerder wijst slechts op een filmpje waarin de ui een ‘bol vol gezondheid’ en ‘een echte griep- en verkoudheidsbestrijder’ wordt genoemd.

Iets wat volgens de Amerikaanse uienverenigingcollega’s teruggaat tot 1500, toen mensen dachten dat een gesneden rauwe ui in de kamer kon beschermen tegen de builenpest. Hoewel dat niet waar was, melden de uienkenners, bleef het geloof in de werking nog lang bestaan, ook bij de griep en pokken.

Het gebruik van de ui bij verkoudheid stamt uit een tijd waarin neusspray nog niet bestond, zegt Liane Tan, keel-, neus- en oorarts in Tergooi MC. “Er zijn mensen die erbij zweren. Niet iedereen wil aan de neusdruppels.” Onzin is het huis-tuin- en-keukenmiddel volgens haar niet. Volgens wetenschappelijke studies bevat een ui ontstekingsremmende stoffen; goed voor je afweersysteem.

En leg je een halve ui naast je bed, dan kan het zijn dat je neus ‘aan gaat’, zegt ze. “De stoffen die vrijkomen bij het snijden ervan prikkelen de slijmvliezen van je ogen en neus.” Om die prikkels af te voeren kunnen je ogen gaan tranen en je neus gaan lopen. “De een is daar gevoeliger voor dan de ander.”

Werkt het? Ja. Maar de neusspray laat ik ook nog even staan. Want is het middel hier niet erger dan de kwaal? Een ui ruikt tenslotte niet naar bloemetjes.