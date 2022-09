De geur was ondraaglijk, maar toch kwamen ze iedere paar minuten voorbijlopen om een glimp op te vangen van het tragische voorval.

“Blegh! Gatverdamme wat een lucht!” schreeuwden ze dan uit, terwijl ze met een hand voor de neus passeerden.

De politie had een groot doek over de vloer gelegd om de vervuiling te verbergen. Dergelijke doeken zijn haast altijd aanwezig, zodat er niet continu over het vuil heen wordt gelopen door de hulpdiensten. Pas toen ik het doek optilde, werd me duidelijk hoe omvangrijk de vervuiling was.

Het bloedspoor liep de gehele kamer door. Een grote, natte massa van lijkvocht, bloed, lichaamsvet en urine. De geur intensifieerde zodanig dat de buurman direct zijn kamer uit kwam gelopen. “Ik kan er niet meer tegen!” zei hij met een dik Amsterdams accent. Hij bleek al dagenlang last te hebben van de stank.

Normaliter had ik de voordeur gesloten om de geuroverlast te beperken. Maar dat was onmogelijk. Omdat de kamer zo ernstig vervuild was, moesten we onze spullen op de gang zetten. Stap voor stap zou ik mezelf naar de achterkant van de kamer moeten toewerken.

De buurman had zijn voordeur op een kier laten staan. Waarom weet ik niet. De Tibetaanse meditatiemuziek die hij had opstaan, galmde door de hele gang. Elke paar seconden klonk een klap op de bel gevolgd door ‘hmmm’.

Rustig werkte ik deel voor deel het vuil in de kamer weg. Tijdens het schoonmaken trof ik diverse gebruikte basepijpen aan voor het roken van drugs. Ze verdwenen allemaal in mijn vuilniszak.

Na het afronden van de reinigingswerkzaamheden liep ik naar de achterkant van de kamer om de gordijnen te openen. Mijn oog viel op een klein stuk papier, met een grote speld vastgemaakt aan het gordijn.

Er stonden de volgende woorden op geprint: ‘Welke daden zijn in de Islam de beste?’ De profeet antwoordde: ‘Dat je mensen voedt en hen begroet, ongeacht of je ze kent of niet.’ Profeet Mohammed (VZMH).

Er was een ander stuk papier aan bevestigd met een paars, glimmend lint. ‘Het mooiste wat je kunt worden is jezelf,’ stond er in rode, handgeschreven letters op.

De bewoner had zich naast deze woorden verhangen. Hij woonde in een instelling voor beschermd wonen, voor mensen met psychiatrische problematiek. Het duurde enkele dagen voordat zijn lichaam werd aangetroffen. Hij was 42 jaar oud.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem met 113 Zelfmoordpreventie via chat op 113.nl, of telefonisch via 0800-0113 (gratis) of 113 (gebruikelijke telefoonkosten).

Tuğrul Çirakoğlu maakt met zijn bedrijf schoon in extreme ­situaties. Hij vertelt de verhalen achter het vuil. Lees al zijn verhalen hier terug.