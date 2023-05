Een gezellige woonkamer zou Glen Neslo helpen uit zijn dip te komen

Op veel plekken in Amsterdam wonen mensen in armoede. Met hulp van Paroollezers laat de stichting Amsterdammer helpt Amsterdammer wekelijks een wens in vervulling gaan. Vandaag: Glen Neslo zit mentaal in een dip sinds hij zijn zus verloor. Een gezellige woonkamer – inclusief bank – zou hem goed doen. Kosten: 500 euro.

Op de muur bij Glen Neslo (66) hangt een prikbord vol met foto’s: zwart-witfoto’s van zijn jeugd in Suriname, foto’s van zijn kinderen en kleindochter toen ze klein waren en een paar recente kliekjes. Als hij het bord erbij pakt en vertelt wie het allemaal zijn, heeft dat iets moois en iets treurigs tegelijkertijd.

“Kijk, dit is mijn dochter toen ze klein was, ze is dit jaar veertig geworden. En deze is gemaakt in Florida met mijn dochter, haar man en mijn kleinkind – zij is inmiddels ook al achttien. Dat is mijn zoon. En deze foto’s zijn van het verleden: mijn vader toen hij veertig werd, dat was het laatste jaar van zijn leven. Mijn broertje staat ernaast, hij overleed nog geen jaar later, toen hij zeventien was. Mijn moeder, zij overleed in 2004. Ja, de meesten zijn er niet meer.”

Verlies als rode draad

Door zijn vrolijke uitstraling zie je het niet aan hem af, maar verlies vormt de rode draad in het leven van Neslo. Hij was pas zeventien toen zijn vader voor zijn ogen stierf aan een longontsteking. Zijn eerste kindje werd doodgeboren, en zijn tweede vrouw – de moeder van zijn kinderen – overleed aan een hersenbloeding. De kinderen waren zes en negen.

Eén iemand die hem altijd heeft bijgestaan, was zijn oudste zus. Zij werd zelfs de officiële pleegouder van zijn kinderen, toen Neslo de jeugdbescherming op zijn dak kreeg als alleenstaande vader. “Zij had een goede baan en een fijn huis, en geen kinderen. De kinderen waren dol op haar, ze kregen een veilige omgeving en ik kon ze nog steeds elke dag zien en voor ze zorgen.” Ook toen de kinderen eenmaal volwassen waren, bleef zijn zus altijd zijn steun en toeverlaat. In december overleed ze plotseling aan een hartinfarct.

Neslo mag dan veel gewend zijn, maar dat verlies kwam keihard aan. “Ik ben een doorzetter, maar dit heeft me echt een flinke mep gegeven. Ik zit sindsdien in een heel zware dip.”

Zwaar werk

Zijn gezondheidsproblemen maken het des te moeilijker om daaruit te komen. Hij kampt met artrose en is ooit geopereerd aan twee hernia’s; sindsdien werken zijn linkerarm en linkerbeen niet goed. Daardoor laat hij makkelijk iets vallen en hij is meermaals van de smalle, steile trap naar zijn woning gevallen. Hij hoopt met hulp van de gemeente een beganegrondwoning te krijgen.

De hernia’s waren waarschijnlijk een gevolg van de jaren die hij als klusser werkte. Neslo kwam als 17-jarige naar Nederland om te studeren, en na een paar opleidingen te hebben geprobeerd koos hij voor de vakschool. Hij werd opgeleid tot loodgieter, elektricien, stukadoor en schilder. “Dat was fysiek zwaar werk, nu merk ik de gevolgen.” Ook heeft hij jaren als kok gewerkt en hij was anderhalf jaar conducteur. “Ik verveel me snel en kan niet goed stilzitten; daarom ben ik zo vaak van baan gewisseld.”

In 2003 overwoog hij zelfs terug te gaan naar Suriname; hij boekte een ticket, niet wetende wanneer hij zou terugkomen. Hij bleef maar veertien maanden. “Het is mijn land niet meer. We hadden een heel grote familie, veel neven en nichten. Maar ik ben naar het familiegraf gegaan; daar liggen de meesten.” Met de overige familieleden in Nederland gaat het ook niet goed qua gezondheid. En ze wonen verder weg, in Eindhoven. Wel ziet hij zijn kinderen en kleindochter regelmatig, en hij heeft één goede vriendin in Amsterdam die altijd voor hem klaarstaat – en hij voor haar.

Gezellige woonkamer

Neslo leeft van een bijstandsuitkering – over een jaar komt daar AOW bij – en dat is genoeg om te overleven, maar dat is het dan ook. Geld voor nieuwe meubels heeft hij daarom niet. In de vijftien jaar dat hij in dit appartement in Amsterdam-Oost woont, zijn sommige spullen versleten geraakt of kapotgegaan; hij mist vooral een bank en een mooi tapijt.

Een gezellige woonkamer zou hem sneller uit zijn dip helpen, vermoedt hij. “Het is altijd lekker als de plek waar je de dag begint, een fijne plek is. Wat ik verder nodig heb? Tja, vooral tijd. Ik ben een doorzetter hè, en anders wel een optimist. Ik kom hier wel weer uit.”