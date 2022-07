Een geliefde snack: pleinen vol uitgespuugde zonnebloempitjes

Samuel Levie verwondert zich over een ingrediënt dat in het seizoen is of dat hij is tegengekomen tijdens zijn culinaire speurtochten. Deze week stuit hij op zonnebloempitten.

Deze week werd ik door mijn keukenraam aangestaard door een flinke felgele zonnebloem. Ze duiken overal op. Zonnebloemen en aanverwante producten zijn behalve een belangrijk exportproduct voor Oekraïne ook een nationaal symbool voor vrede. Helaas lijkt die nog ver weg.

Deze plantte ik ruim een maand geleden met dochter Mala (3). We zaaiden een paar pitten in potten, verspreid door de tuin. Iedere dag gingen we even kijken en al snel zagen we het zaadje ontkiemen. “Wat schattig,” zei ze. De planten ­werden groter dan Mala zelf.

We bleven onze dagelijkse bezoekjes brengen, maar opeens zaten er in de top van iedere plant een soort groene bolletjes. Weer twee dagen later begonnen die te krioelen. Luizen. Boven op die bolletjes verschenen mieren. Heel veel mieren.

Sindsdien zijn we getuige van een spannende actiefilm. Samen zagen we hoe de mieren alle bladluizen opvraten, hoe een kolonie lieveheersbeestjes te hulp schoot en hoe de planten de dag erop weer schoon waren. Twee dagen later begon het spektakel opnieuw.

Met een vergrootglas brengen we de uren door. We hopen dat het mierenleger wint en wij straks zonnebloempitten kunnen oogsten.

Miljoenen schilletjes

De pitten zijn hier in huis een geliefde snack. Iets wat uit mijn pubertijd stamt: met vrienden hing ik op pleintjes in Amsterdam-Oost, met altijd een zak zonnebloempitten in de schil. We kletsten, kauwden en spuugden de jaren door en lieten menig pleintje bedekt met schilletjes achter. De Chinese kunstenaar en politiek activist Ai Weiwei bedekte ooit de vloer van Tate Modern met 100 miljoen van keramiek gemaakte zonnebloemschilletjes. Aan de installatie werkten 1600 keramisten en ambachtslui ruim twee jaar.

De liefde voor zonnebloempitten is nu overgeslagen op Mala: ze kan de hele dag teren op nootjes en pitten. En daar is niets mis mee, want zonnebloempitten zijn lekker en voedzaam. De notige smaak verandert een simpele salade in een spannend maal.

Gemarineerde courgette met knapperig zaad Ingrediënten - 3 kleine courgettes

- ½ teen knoflook

- ½ citroen

- 6 el olijfolie

- 2 tl venkelzaad

- 2 tl komijnzaad

- 2 el zonnebloempitten

- 1 tl paprikapoeder

- 12 cherrytomaten, gehalveerd

- 1 grote of twee kleine 2 burrata’s

- paar takjes dille Bereiding Ik kocht bij de groenteboer verschillende kleine courgettes. Snij de courgettes zo dun mogelijk, eventueel met behulp van een mandoline. Rasp de knoflook op een fijne rasp in een bakje. Rasp hier wat citroenschil bij en pers het sap uit. Meng met twee eetlepels olijfolie en een flinke snuf zout. Marineer hier de courgettes minimaal een halfuurtje in. Intussen zet je een steelpan op laag vuur. Doe hier de rest van de olijfolie, de zaadjes en zonnebloempitten in en verwarm totdat ze beginnen te geuren, iets kleur krijgen, maar zeker niet verbranden. Haal van het vuur, doe het paprikapoeder erbij en roer door. Meng de tomaatjes met de courgette. Verdeel de salade over vier borden of een grote schaal. Snijd de burrata doormidden en leg op de salade. Doe er wat dille overheen en schep er ruim van het zadenmengsel over.